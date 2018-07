Sandiaga Sebut Razia Diskotek untuk Asian Games

Jakarta: Diskotek 108 The New Atmosphere dirazia Satpol PP DKI Jakarta, Senin, 2 Juli 2018 malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut razia dilakukan untuk kondusivitas pelaksanaan Asian Games 2018.



"Kita berharap jangan sampai ada peredaran narkoba, prostitusi, dan kegiatan-kegiatan terlarang. Kita ingin memastikan Asian Games datang di DKI ini dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali," kata Sandiaga di Jakarta, Selasa, 3 Juli 2018.

Sandiaga menyebut razia tersebut lumrah dilakukan. Sebab, pihaknya ingin semua tempat usaha di Jakarta mengikuti aturan yang berlaku, tak terkecuali tempat hiburan malam.



"Tentunya kita ingin semua sesuai ketentuan peraturan dan apa pun yang kita lakukan selalu memiliki dasar. Jadi, kalau misalnya usaha itu melanggar ketentuan, melanggar apa yang sudah dicanangkan pemprov sebagai rules and regulation, itu kita harus tegaskan," tegas dia.



Tugas Pemprov, lanjutnya, adalah memastikan usaha-usaha di Jakarta sesuai koridor hukum dan ketentuan yang berlaku.



Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu, mengamini pernyataan Sandiaga. Menurutnya razia tersebut adalah kegiatan rutin.



"Sebenarnya itu kegiatan rutin pengawasan dan tempat-tempat usaha, termasuk usaha hiburan," kata Yani saat dihubungi, Selasa, 3 Juli 2018.



Hasil razia menyatakan 108 The New Atmosphere memenuhi izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selain itu, petugas Satpol PP juga tidak menemukan narkotika dan praktik prostitusi.



Untuk diketahui, selain merazia diskotek 108 The New Atmosphere, Satpol PP juga merazia diskotek Sense, Exotic, dan Alexis. "Kita ingin memastikan bahwa yang sudah ditutup tidak beroperasi lagi, bahwa Stadium sudah tutup, Exotic tutup, Sense tutup, dan Alexis tutup. Ini kita pastikan memang sudah tidak beroperasi lagi," tandas Yani.









(REN)