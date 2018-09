Untar Ungguli PTN Terkemuka di Kompetisi Pemasaran

Jakarta: Tiga Mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara (Untar) berhasil meraih juara pertama Marketing Plan Competition di Manajemen Week 2018 yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana pada 13-16 September 2018, di Denpasar, Bali.



Ketiga mahasiswi itu adalah Verena Sandra Esmeralda, Sherly Marcheline, dan Velia Melisandra. Kompetisi ini merupakan kompetisi tingkat nasional yang memperebutkan piala tetap dan bergilir dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Tim Untar berhasil menjadi juara pertama, mengungguli beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia antara lain Univertas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya, Universitas Prasetiya Mulya, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Udayana.

Rektor Untar, Agustinus Purna Irawan mengatakan, prestasi yang diraih mahasiswa FE ini memperkokoh Untar sebagai perguruan tinggi yang menerapkan nilai entrepreneurship sebagai keunggulan kampus. "70 persen mahasiswa kami bahkan sudah memiliki usaha sejak kuliah, ada yang berbisnis secara online dan lainnya," ungkap Agustinus di Jakarta, Jumat, 21 September 2018.



Kompetisi yang bertema "Be A Part of Economic Growth in Millenial Era" ini mengajak mahasiswa untuk menuangkan ide dan pengetahuan dalam bidang strategi dan pemasaran. Dalam kegiatan ini peserta disimulasikan sebagai seorang konsultan pada sebuah perusahaan yang memproduksi coklat.



Manajer Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi, Untar, Andi Wijaya mengatakan, panitia lomba memberikan kasus kepada para peserta lomba untuk dipecahkan dengan menggunakan strategi manajemen, dan pemasaran yang telah dipelajari selama di bangku kuliah. "Kasus yang diberikan adalah persoalan yang tengah dihadapi oleh POD, salah satu produk coklat premium yang menjadi salah satu item oleh-oleh dari Bali, ini kasusnya real terjadi," terang Andi.



Produk coklat POD ini mengalami masalah, di mana produknya tidak laku di pasaran. Kasus ini kemudian dibedah dan dituangkan solusinya ke dalam sebuah proposal. Tim Untar pun mencoba membedah dan mencari penyebab mengapa produk tersebut sulit laku, meskipun itu merupakan produk asli dari Bali.



Sherly Marcheline, salah satu anggota tim Untar yang berlomba di Udayana ini mencoba menawarkan solusi, yakni dengan membuat lini produk baru yang dapat menyasar pasar bawah, namun dengan produk yang tetap premium. "Mereka senang sekali dengan proposal dari Untar," terang Sherly.



Mahasiswi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,91 ini menceritakan, pembuatan proposal sendiri memakan waktu yang cukup lama, sekitar satu minggu. "Kami sampai kurang tidur, sering begadang sampai larut malam," tutur Sherly.



Tidak hanya membuat proposal, Tim Untar juga diharuskan membuat dummy produk dari hasil diversifikasi produk yang diusulkan tersebut. "Jadi harus ada dummy, kemasan, dan banner, sampai model promosinya seperti apa," terang Sherly.



Baru setelah lengkap proposal dikirim ke panitia lomba. "Kami tidak menyangka akan menang, karena lawan kami cukup berat. Dari kampus lain bahkan ada peserta lomba yang sudah enam kali berturut-turut menjadi pemenang lomba tingkat international," ungkap Sherly.



Atas keberhasilan ini mahasiswa FE Untar berhak mendapatkan piala tetap dan bergilir dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Juara kedua diraih Universitas Prasetiya Mulya dan disusul UGM sementara ITB mendapat juara harapan pertama.





(CEU)