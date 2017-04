Penglihatan Novel Baswedan Menjadi Buram

Metrotvnews.com, Jakarta: Kondisi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berangsur pulih. Novel mengalami masalah penglihatan setelah insiden penyiraman air keras.



Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi, Johan Budi mengatakan, Novel mengalami luka bakar serius pada bagian wajah. Air keras yang sengaja disiramkan pelaku mengenai bagian mata Novel.



TKP penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan. Foto: MTVN/Renatha Swasty.

"Dia (Novel) mengaku pandangannya agak kabur di mata sebelah kiri," kata Johan di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.Novel kini bisa berkomunikasi lancar. Perawatan dari pihak rumah sakit mengharuskan Novel untuk tidak banyak bergerak."Tadi saya sempat lihat dan berbincang dengan Novel. Jadi sebelah kanan wajahnya luka-luka agak lebam. Kedua matanya kena, tapi belum pemeriksaan mendalam," ucap Johan.Johan menyebut, Novel juga sempat menceritakan kronologis kejadian. Menurut Johan, informasi ini akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo."Jadi Novel bercerita ke saya, jadi usai salat Subuh tadi dia mau ke rumah. Kemudian ada orang naik motor. Kemudian Novel curiga, lalu disiram pakai air keras," paparnya.Johan enggan menduga-duga motif dari kejadian itu. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas."Jangan berspekulasi macam-macam dulu. Serahkan ke pihak kepolisian. Saya sempat berbincang dengan polisi, tadi Pak Kapolda juga katanya sempat datang," ujar dia.Saat ini polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti terkait insiden penyiraman air keras yang menimpa Novel. Publik diminta bersabar untuk mengetahui motif di balik musibah yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi itu."Kita tidak bisa menduga-duga ya, kita selidiki dulu sesuai fakta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa 11 April 2017.Penyidik bakal memeriksa Novel, setelah mendapat izin dari dokter. Novel disiram air keras saat pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya. Pelaku diduga berjumlah dua orang dan mengendari sepeda motor.(YDH)