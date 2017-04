KPK Minta Mabes Polri Usut Peneror Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak mabes polri segera mengusut pelaku yang menyiram air keras ke wajah Kepala Satuan Tugas kasus KTPE, Novel Baswedan. Novel mengalami luka bakar dan tengah menjalani perawatan di RS Mitra Kelapa Gading.



"Iya kami akan melaporkan ke Mabes Polri untuk supaya pelakunya (yang menyiram air keras kepada Novel) bisa diusut tuntas," tegas Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa 11 Maret 2017.

Syarif mengatakan, pihaknya mengutuk keras kejadian yang menimpa penyidik senior tersebut. Saat ini tim KPK sudah berada di tempat kejadian serta di tempat Novel dirawat."Tim sudah ke lokasi," pungkasnya.Berdasarkan informasi yang dihimpun, Novel Baswedan dihadang dua orang yang menggunakan sepeda motor. Kejadian itu setelah Novel mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid sekitar rumahnya, Jl Deposito T no8 Rt/Rw 3/10 Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pagi tadi.Percikan air keras itu mengenai kedua kelopak matanya dan kening. Sesaat setelah kejadian itu, Novel langsung dibawa ke RS Mitra Kelapa Gading untuk menjalani perawatan. Sampai saat ini Novel masih dirawat intensif di ruang ICU.(Des)