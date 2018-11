17 Jenazah Korban Lion Air Teridentifikasi

Jakarta: Tim Disaster Victim Identification Kepolisian Republik Indonesia (DVI Polri) kembali merilis hasil identifikasi 17 jenazah korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT-610 yang jatuh di Perairan Karawang, Jawa Barat, 29 Oktober 2018.



Data tersebut disampaikan pada Selasa, 6 November pukul 20.23 WIB setelah adanya kecocokan hasil tes forensik dan ante-mortem dengan data DNA yang sebelumnya sudah diberikan pihak keluarga kepada tim DVI Polri.

"Lion Air malam ini secara resmi menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga melalui upacara yang berlangsung di Rumah Sakit Bhayangkara R. Said Sukanto (RS POLRI). Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Operations Director of Wings Air, Capt. Redi Irawan," ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro lewat siaran pers yang diterima Medcom.id, Selasa, 6 November 2018.



Danang menambahkan, Lion Air memberikan uang tunggu kepada keluarga sebesar Rp 5 juta, uang kedukaan Rp25 juta, uang santunan meninggal dunia sesuai PM 77 Tahun 2011 yaitu Rp1,25 miliar, ditambah penggantian bagasi menurut peraturan sebesar Rp4 juta.



"Namun untuk penggantian bagasi Lion Air akan memberikan Rp 50 juta," tambah Danang.



Dengan demikian, total yang telah teridentifikasi kini berjumlah 44 jenazah. Berikut nama-nama jenazah yang teridentifikasi hari ini.



1. Daniel Suharjani Jaya (laki-laki)



2. Cosa Riyanda Sohab (laki-laki)



3. Martono(laki-laki)



4. Rebagus Nurwito Desi Putra (laki-laki)



5. Imam Riyanto (laki-laki)



6. Tesa Kautsar (laki-laki)



7. Wahyu Aldila (laki-laki)



8. Mawar Serjati (wanita),



9. Herjuno Dartito (laki-laki),



10. Mack Stanly (laki-laki),



11. Ubaidilah Salabi (laki-laki),



12. Ibnu Hajar Riyandi Hantoro (laki-laki)



13. Mattew Darryl Pongkal (laki-laki)



14.Ariawan Komardi (laki-laki)



15. Paul Ferdinand Ayorbaba(laki-laki)



16. Nurul Dyah Ayu Shitaresmi (wanita)



17. Dony (laki-laki)





(LDS)