27 PTN Menerima Kuliah Sit In Mahasiswa Tadaluko Palu

Jakarta: Sebanyak 27 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tersebar di Indonesia bagian barat, tengah, hingga timur menyatakan kesediaannya untuk menerima mahasiswa afirmasi kebencanaan gempa Donggala dan Palu dari Universitas Tadaluko, Palu, Sulawesi Tengah.



Rektor Universitas Tadaluko, Muhammad Basir mengatakan, Mahasiswa Tadaluko yang sedang meninggalkan Kota Palu karena alasan bencana dipersilakan untuk mengikuti kuliah Sit In di 27 PTN tersebut. Para rektor PTN itu, kata Basir, telah menyatakan kesediaannya menerima mahasiswa Untad yang sedang meninggalkan Kota Palu ke daerah lain di Indonesia.

Mahasiswa dapat mengikuti kuliah Sit In di program studi (prodi) yang relevan, dan mata kuliah sejenis di PTN tujuan. "Jika anak-anakku mahasiswa Untad saat ini sedang meninggalkan Palu, dan berada di kota, atau daerah yang dekat dengan salah satu PTN tersebut, dipersilakan segera menghubungi Dekan Fakultas di PTN yang bersangkutan. Atau ke Rektorat sambil menunjukkan kartu pengenal yang membuktikan bahwa kalian adalah mahasiswa Untad," seru Basir dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018.



Kesediaan PTN ini disampaikan masing-masing rektor, setelah Untad mengeluarkan pemberitahuan melalui Majelis Rektor PTN se-Indonesia (MRPTNI), dan Forum Rektor Indonesia (FRI) tentang permohonan Sit In tersebut. Kuliah Sit In merupakan istilah untuk ikut duduk, melihat, mendengar, dan mengamati saat dosen mengajar.



Menurut Basir, nilai akhir yang akan dikeluarkan pada akhir semester nanti tetap kewenangan pihak Untad. Jadi di PTN lain hanya sebagai tempat kuliah (Sit In), atau jadi peserta kuliah pendengar, yang benar-benar hanya untuk proses perkuliahan.



"Nilai akhir tetap akan dikeluarkan prodi di Untad tempat kalian terdaftar sebagai mahasiswa . Mohon kalian tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, agar kegiatan akademik pada semester awal 2018/2019 tetap berjalan," imbau Basir.



Berikut adalah data sementara 27 PTN yang bersedia menerima kuliah Sit In mahasiswa Universitas Tadaluko:



1. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

3. Universitas Diponegoro (Undip)

4. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

5. Universitas Gadjah Mada (UGM)

6. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

7. Universitas Airlangga (Unair)

8. Universitas Padjajaran (Unpad)

9. Universitas Andalas (Unand)

10. Universitas Negeri Surabaya

11. Universitas Tanjungpura

12. Institut Pertanian Bogor (IPB)

13. Universitas Halu Oleo

14. Universitas Brawijaya

15. Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)

16. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)

17. Universitas Lambung Mangkurat

18. Universitas Mulawarman

19. Universitas Khairun

20. Universitas Sulawesi Barat

21. Universitas Hasanuddin

22. Universitas Sumatera Utara (USU)

23. Universitas Negeri Semarang

24. Universitas Pendidikan Ganesha

25. Universitas Negeri Manado

26. Universitas Negeri Makassar

27. Universitas Negeri Medan (Unimed)





