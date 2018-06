Kereta Sleeper Siap Jalankan Empat Jadwal Keberangkatan

Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mengoperasikan kereta sleeper pada Selasa, 12 Juni 2018 dengan empat jadwal keberangkatan.



Sebelumnya, kereta kelas luxury jenis sleeper yang dipesan PT KAI dari PT Inka telah selesai diproduksi dan diujicoba serta dilakukan serah terima ke PT KAI pada 8 Juni 2018 lalu.

Direktur Utama KAI, Edi Sukmoro mengatakan, kereta sleeper ini merupakan satu bentuk inovasi dari PT KAI untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



"Dengan adanya layanan luxury class ini, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan kelas perjalanan sesuai dengan tarif dan pelayanannya," kata Edi dalam keterangan tertulis, Senin, 11 Juni 2018.



Edi menjelaskan, kereta jenis sleeper ini akan memulai tugas perdananya melayani pengguna jasa KA pada rangkaian KA Argo Anggrek untuk relasi Stasiun Gambir - Stasiun Surabaya Pasarturi (pp).



Adapun, untuk harga tiket dibanderol sebesar Rp900.000,-. Tarif ini merupakan tarif promo yang berlaku selama sebulan. Masyarakat dapat melakukan pemesanan tiket via berbagai channel pemesanan tiket KAI mulai 11 Juni 2018.



Layanan eksklusif yang ditawarkan dalam kereta sleeper serupa kelas bisnis di pesawat. Mulai dari kursi yang dapat direbahkan 170 derajat secara elektrik, sandaran kaki elektrik, private entertainment berupa TV 12 inchi dengan headset, USB charging power source, foldable food tray, bantal dan selimut, tempat sampah, kaca, cup holder, kompartemen untuk menyimpan alas kaki, majalah, dan coat hanger yang semuanya tersedia privat per penumpang per kursi.



Dalam satu kereta sleeper, hanya akan terdiri dari 18 orang penumpang sehingga lebih nyaman. Selain itu, pengguna jasa layanan kelas luxury jenis sleeper ini juga akan mendapat layanan makan, minum, snack secara gratis.





(DEN)