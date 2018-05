Ramadan 1439 H Diawali Kepedihan

Jakarta: Ramadan 1439 Hijriah tak seperti bulan suci di tahun-tahun sebelumnya. Teror bom beberapa kali terjadi di Surabaya, Jawa Timur, dan daerah lainnya.



Presiden Direktur Metro TV Suryopratomo menyebut peristiwa ini harus membuat publik berkaca diri. Masyarakat perlu menengok apakah ada kesalahan di tubuhnya.

"Ini tentu membuat kita mengawali ibadah puasa dengan bertanya: Ada apa dengan kita?" kata Suryopratomo saat acara Munggahan Ramadan di Media Cafe, Kompleks Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Rabu, 16 Mei 2018.



Menurut dia, semua pihak harus melihat bagaimana ajaran Islam sesungguhnya, termasuk perilaku Nabi Muhammad SAW dan orang dekatnya. Suryopratomo membeberkan kisah Umar Bin Khatab, salah satu sahabat Nabi.



"Yang dinyatakan sebagai sahabat yang paling keras. Tapi, dalam bersosialisasi, dia sosok yang sangat lembut," jelas Tommy, sapaan Suryopratomo.



Umar, kata dia, bisa menjadi contoh dalam menjalankan syariat Islam. Tak hanya kepada sesama muslim, perilaku semacam ini baiknya dilakukan kepada semua orang seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.



"Kalau kita sekarang tak seperti Nabi Muhammad SAW dan sahabat, bagaimana? Ini tanggung jawab bagi kita di Metro TV, bagaimana menggaungkan Islam yang indah, damai, dan penuh rahmat," ungkap dia.



Untuk itu, ia meminta para produser membangkitkan kesadaran terkait hal ini. Pasalnya, peran Metro TV sangatlah penting mengingat manusia adalah pemikir visual. Apa yang dilihat manusia menjadi contoh untuk dikerjakan.



"Kalau tiap hari tayangan di TV itu membangun, baik, ramah, indah, dan damai, maka yang akan tercipta adalah masyarakat yang penuh cinta damai," ungkap Tommy.



Baca: Jelang Ramadan Media Group Gelar Munggahan



Sebaliknya, ia menyebut, jika tayangan televisi didominasi kekerasan dan perkataan kasar, akan menciptakan pola pikir yang kurang baik. "Itu harus menjadi tanggung jawab kita," pungkas dia.



Media Group menggelar munggahan menyambut Ramadan 1439 Hijriah. Acara tersebut diisi oleh Ustaz M Arskal Salim, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.



Munggahan ditutup dengan ramah tamah antarpegawai Media Group dan jamuan makan siang bersama. Ratusan karyawan Media Group memenuhi Media Cafe. Acara juga diikuti petinggi Media Group seperti Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun dan Pemimpin Redaksi Medcom.id Abdul Kohar.







(OGI)