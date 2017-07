Penerbangan Haji Seluruhnya Dialihkan ke Bandara Soetta

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalihkan seluruh keberangkatan jemaah haji dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur ke Bandara Soekarno Hatta.



Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan hal ini karena adanya gangguan pada landasan pacu (runway). Budi bilang di beberapa titik terdapat lapisan tanah yang mengandung air berlebihan sehingga membuat landasan pacu rusak dan berisiko.

"Jadi kita memutuskan mulai hari ini penerbangan haji menggunakan Soetta setelah kita mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan di Halim. Sebenarnya Halim sendiri daya dukung runway memadai dengan PCN di atas 140," kata Budi ditemui di JCC, Jakarta Selatan, Sabtu 29 Juli 2017.

Namun, untuk penerbangan lain masih bisa menggunakan Bandara Halim. Hanya saja, untuk sementara ini Bandara Halim tak bisa digunakan untuk penerbangan menggunakan pesawat triple seven (777). Sebab, roda pesawat jenis ini lebih sedikit dan membuat tumpuan per satuan titik lebih tinggi.

"Halim masih bisa digunakan sejak pukul 12.30 kemarin. Bahwasanya ada delay memang digunakan untuk konstruksi tiga jam untuk pematangan dan setelah itu running. Hari ini Halim sudah on schedule. Tadi pagi saya sudah cek yang berangkat ke Malang pukul 06.00 sudah terbang. Penerbangan haji saja yang dialihkan," jelas Mantan Dirut AP II ini.