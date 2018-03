Penglihatan Mata Kanan Novel Menurun

Jakarta: Mata kanan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memburuk. Hasil ini didapat dari pemeriksaan dokter di Singapura.



Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan mata kanan Novel memburuk lantaran ada masalah di kornea. Hal itu berdampak pada daya penglihatannya.

"Penglihatan mata kanan menurun. Ada masalah di kornea mata kanan juga," kata Febri kepada awak media, Selasa, 20 Maret 2018.



Novel direncanakan menjalani operasi besar pada mata kirinya. Sebelum dioperasi, Novel harus menjalani kontrol selama dua kali pada dua dokter ahli.



"Pagi dan siang ini dilakukan kontrol mata Novel ke dua dokter ahli," beber Febri.



Sebelumnya, Novel kembali ke Singapura pada Senin, 19 Maret 2018. Ia kembali sebelum melanjutkan perawatan jelang operasi tahap kedua mata kirinya.



Febri menambahkan bahwa secara umum kedua mata Novel masih baik. Meski demikian, besok Novel masih harus menjalani pemeriksaan ulang.



"Besok sore masih dijadwalkan kontrol lanjutan satu kali lagi," pungkas Febri.











