Rute Rekayasa Lalu Lintas saat Jakarta Marathon 2018

Jakarta: Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas karena adanya Jakarta Marathon 2018, Minggu, 28 Oktober 2018. Sistem buka tutup akan dilakukan selama berlangsungnya kegiatan tersebut.



"Prinsipnya tidak dilakukan penutupan jalan tetapi terjadi penyempitan lebar jalan karena satu lajur digunakan untuk pelari," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Dirinya menambahkan, petugas akan memberhentikan kendaraan untuk memberikan prioritas kepada peserta lari. Namun hal ini tidak akan sepenuhnya dilakukan, hanya saat dilalui peserta.



Adapun beberapa ruas jalan yang akan digunakan untuk Jakarta Marathon di antaranya Jalan Gerbang Pemuda menuju jalan layang Senayan - Jalan Gatot Subroto - lampu lalu lintas Kuningan, berputar ke Simpang Mampang Prampatan - kembali ke Jalan Gatot Subroto arah JCC- finish di Plaza Utara Pintu 10 GBK untuk jarak 5 Km.



Sedangkan untuk jarak 10 Km dimulai dari Plaza Utara Pintu 10 GBK - Gerbang Pemuda naik jalan layang - Jalan Gatot Subroto lurus - traffic light Kuningan belok kanan - putar balik di Mampang Prapatan - Jalan Gatot Subroto - Gerbang Patung Pemuda - finish di Plaza Utara Pintu 10 GBK.



Untuk jarak 21 Km akan melalui mulai Plaza Utara Pintu 10 GBK - jalan layang Senayan menuju Jalan Rasuna Said - menuju Jalan Cianjur - kembali lagi ke Rasuna Said - Jalan Kuningan Mulia - kembali ke arah Jalan Gatot Subroto dan finish di Plaza Utara Pintu 10 GBK.



Sementara jarak 42 Km mulai dari Plaza Utara Pintu 10 GBK - Jalan Gatot Subroto - Jalan S Parman - Jalan Tomang-persimpangan Harmoni belok kiri - Jalan Gajah Mada - Jalan Pintu Besar Selatan - Jalan Lada - Jalan Stasiun Kota - kembali ke persimpangan Harmoni - menuju Lapangan Banteng Utara - Jalan Katedral - Jalan Menteng Raya - Jalan Cikini - Jalan Pegangsaan - Jalan Pramuka - Jalan Surbaya - Jalan HOS Cokroaminoto - Jalan HR Rasuna Said - Menara Imperium - Jalan Kuningan Mulia -Underpass Kuningan - Jalan Gatot Subroto - finish di Plaza Utara Pintu 10 GBK.





(HUS)