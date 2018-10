Korban Tewas Bencana di Sulteng 2.081 Orang

Jakarta: Jumlah korban tewas akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah mencapai 2.081 jiwa. Data ini berkurang dari jumlah yang sebelumnya dipublikasikan ke publik.



"Jumlah korban (tewas) ada penurunan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di Kantor Pusat BNPB, Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018.

Penurunan data tersebut disebabkan ada kesalahan pendataan di Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulteng. Selama ini, Pemkab Sigi selalu melaporkan korban tewas sebanyak 223 jiwa.



Setelah ditelusuri secara by name by address jumlah korban tewas hanya 188 orang. Alhasil, jumlah secara keseluruhan berkurang. "Awalnya kita menerima data gelondongan 223 orang. Kemudian berdasarkan laporan masing-masing kecamatan by name by addres, ada perubahan," ucap dia.



Untuk jumlah korban jiwa, jelas dia, terbanyak ada di Palu sebesar 1.706 orang. Kemudian, sebanyak 171 orang tewas di Donggala, 15 orang tewas di Parigi Moutong, dan korban tewas di daerah Pasangkayu, Sulawesi Barat 1 orang.



"Korban terbesar di Palu karena tsunami," jelas dia.



Seluruh korban tewas tersebut sudah dimakamkan. Sebanyak 1.025 korban tewas dimakamkan secara massal dan sisanya dikebumikan pihak keluarganya masing-masing.



Selain korban tewas, BNPB mencatat ada sebanyak 12.568 korban luka-luka. Korban hilang sampai saat ini masih mencapai 1.309 orang.



Korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 21.321 orang. Mereka dibawa melalui jalur laut maupun udara ke beberapa daerah, antara lain ke Makassar, Jakarta, Manado serta Kendari.



Sementara itu, jumlah pengungsi akibat bencana ini mencapai 214.925 orang. Tercatat, 206.194 orang tersebar di 122 titik pengungsian di Sulteng dan 8.731 orang di luar Sulteng.





(YDH)