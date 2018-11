Ratusan Peserta Ikuti International Public Relations Summit

Jakarta: International Public Relations Summit (IPRS) 2018 akan diselenggarakan pada 4-6 November 2018 di Conrad, Bali. Lebih dari 150 peserta telah terdaftar dalam pertemuan strategis ini.



Salah satu konferensi Public Relations (PR) terbesar di kawasan Asia ini akan memilih tema Shifting the Power of Strategic Communication in the Era of Digital Economy.



Konferensi ini bertujuan untuk mempertemukan pakar, guru besar komunikasi dengan eksekutif lembaga perwakilan dunia, dan pelaku bisnis untuk memadukan konsep, teori, dan perkembangan praktek PR sebagai fungsi manajamen yang strategis dalam perspektif nasional dan internasional dengan harapan dapat memposisikan Indonesia dalam peta perkembangan PR dunia.



"Kita menyaksikan bahwa teknologi digital mengubah perilaku, sehingga organisasi membutuhkan strategi komunikasi yang berbeda untuk mengkomunikasikan perubahan tersebut dan mengantisipasi dampak dari perubahan tersebut”, ujar Elizabeth Goenawan Ananto, selaku penggagas IPRS yang juga merupakan Ketua Program MM Komunikasi Universitas Trisakti, Jumat, 2 November 2018.



Terdapat 11 pembicara penting yang akan hadir dalam konferensi IPRS 2018. Mereka adalah President Arthur W. Page Society Roger Bolton, Project Management The World Bank Niruban Balachandran, Harold Burson Professor, Boston University Donald Wright, Crisis management expert Texas A&M University Timothy Coombs, PR research expert, University of Miami Don Stacks.



Lalu ada VP Regional Communication, Nissan Motor Asia Pacific Lavanya Wadgaonkar, Head of Public Info and Digital Communication Bank Indonesia Jeffri Putra, President Director LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat, Founder and CEO Kumparan Hugo Diba, Chief Consultant Kiroyan Partners Noke Kiroyan, dan PR management expert Elizabeth Ananto.

(ROS)