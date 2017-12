Jumlah Peserta OSC with Avitex Terus Meningkat

Jakarta: Antusiasme siswa/siswi mengikuti program beasiswa Online Scholarship Competition (OSC) with Avitex 2017 sangat besar. Penyelenggara menargetkan peserta OSC with Avitex 2017 sebanyak 35 ribu, ternyata pendaftar melampaui hingga menyentuh angka 42.633.



Jumlah peserta OSC selalu meningkat setiap tahun. Pada 2015 sebanyak 5.698, dan 2016 sebanyak 28.099. Deputy Marketing Director of Avian Brands, Novi Christiana, mengaku senang dengan pencapaian ini. Ia berharap tahun depan akan lebih banyak siswa yang mendaftar OSC with Avitex. Sebab, pendidikan sangat penting untuk menghasilkan generasi Indonesia hebat.



"Tahun ini OSC with Avitex lebih menjangkau ke seluruh SMA/SMK sederajat. Sistem online memudahkan menjangkau mereka," kata Novi saat malam penghargaan penerima beasiswa OSC with Avitex 2017 di Mal Kuningan City, Jakarta, Senin, 18 Desember 2017, malam.

Pada kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi Metrotvnews.com/Medcom.id Abdul Kohar mengaku terkejut mengetahui jumlah peserta OSC with Avitex tahun ini melebihi target. Ia menilai antusiasme masyarakat terhadap pendidikan sebenarnya sangat tinggi.



"Karena akses ke pendidikan tinggi belum sepenuhnya bagus. Acara seperti ini insyaAllah akan kami teruskan. Ikut membantu mendekatkan masyarakat dengan akses pendidikan bukan hanya sekadar mimpi," kata Kohar.





Ia berpesan kepada para pemenang agar tetap konsisten dalam menempuh pendidikan. "Terus raih ilmu setinggi langit, supaya jatuh bersama bintang. Mimpi cetek jatuhnya sakit. Kalau mimpi setinggi langit, jatuhnya bersama bintang, itu kata Bung Karno. Jangan sampai lelah bermimpi," ucapnya.





Suksesnya penyelenggaraan ini juga mendapat sambutan baik dari para siswa. M. Rizq Auliansyah, siswa SMA 1 Tegal, Jawa Tengah, mengatakan OSC with Avitex merupakan salah satu program beasiswa terbaik di Indonesia. "Keren banget," kata Rizq.





