FSGI Terima Laporan Siswa Keluhkan Soal UNBK Matematika

Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menerima laporan keluhan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Salah satunya keluhaan soal matematika sukar dikerjakan.



Para siswa beranggapan, materi soal jauh berbeda dari try out yang selama ini dipelajari. "Tak hanya yang di daerah, bahkan juga di Jakarta mengeluhkan bentuk soal UNBK 2018 matematika yang dibuat Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)," kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim dalam keterangan persnya, Jumat, 13 April 2018.

Andi Ainul, siswa kelas XII IPS salah satu sekolah di Jakarta mengatakan, terdapat soal yang belum dipelajari sebelumnya keluar di UNBK 2018. Seperti soal cotangen, serta matriks pecahan. "Ada juga kurang kalimat penjelasannya. Jadi bingung harus diapakan dan kami sangat kecewa dengan soal ini," tutur Andi.



Serikat Guru Indonesia (SEGI) mencatat, keluhan datang dari siswa SMAN 2 Tangerang Selatan, SMAN 46 Jakarta, SMAN 47 Jakarta, SMA Bakti Mulya Jakarta Selatan, bahkan SMA Labschool Jakarta.Pengurus SEGI Jakarta, Slamet Maryanto mengatakan, laporan soal matematika banyak dikeluhkan pada bidang matematika Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Sebanyak lima keluhan dicatat oleh SEGI."Pertama, jumlah dan cakupan materi tidak sesuai kisi-kisi. Kedua, tidak sesuai dengan cakupan materi di simulasi serta uji coba UNBK," kata Slamet.Poin ketiga, lanjut Slamet, tidak sesuai kaidah penyusunan soal yang baik, seperti pilihan jawaban diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Kemudian, soal Trigonometri banyak keluar 6 soal padahal di kisi-kisi hanya 2 soal."Terakhir, soal isian singkat banyak soal yang tidak sama, ada yg 4, ada yg 5, ada yang 3," papar Slamet yang juga guru matematika itu.Selain masalah soal Matematika, FSGI juga menerima aduan kecacatan soal, seperti soal Biologi yang jawabannya tidak sesuai. Hal itu juga ditemukan dalam soal Kimia."Adapun untuk UNBK Bahasa Arab, juga ada laporan beberapa siswa yang soalnya hanya keluar 41 dari 50 soal (kisi-kisi)," kata Satriwan Salim.FSGI menegaskan, soal UNBK seharusnya sesuai try out dan kisi-kisi yang disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Dengan demikian, siswa tidak dibebani dua kali."Belajar sungguh-sungguh di try out tapi soalnya tak sesuai dengan yang dipelajari selama try out. Seharusnya pemerintah sudah merencanakan sesuai pedoman pembuatan soal dan kisi-kisi," ujar Salim.(YDH)