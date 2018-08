Pendidikan Pancasila Perlu Digairahkan Kembali

Jakarta: Lebih dari 2.000 siswa SMA mengikuti pendidikan Pancasila untuk pemilih pemula di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. Pendidikan itu dilakukan untuk menggairahkan kembali kecintaan kepada Pancasila.



Pendidikan Pancasila ini juga tercatat rekor dunia untuk pendidikan politik. Rekor itu dipecahkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang bekerja sama dengan Komunitas Bela Indonesia (KBI).

Rekor dunia pendidikan politik sebelumnya dipegang oleh sebuah sekolah di Amerika Serkat, Grassfield High School, dengan peserta 714 orang pada 2015.



"Saya mengapresiasi pecahnya rekor dunia, tapi ada yang lebih penting lagi yang ingin kami capai. Bersama team KBI, kami akan melatih 1.000 juru bicara Pancasila dan gagasan kebangsaan di seluruh provinsi Indonesia," ujar pendiri LSI Denny JA, Denny JA, Kamis, 16 Agustus 2018.



Berdasarkan survei LSI Denny JA per Agustus 2018, pendukung Pancasila terus menurun. Sejak 2005 hingga 2018, pendukung Pancasila menurun 10%, dari 85,2% (2005) menjadi 75,3% (2018).



"Tren menurun ini terjadi permanen. Pada waktunya jika tak ada counter culture, pendukung Pancasila bisa ke angka di bawah 50 persen. Dengan sedikit manuver politik dan krisis ekonomi, eksistensi NKRI dipertaruhkan," jelas dia.



Menurut dia, gerakan masyarakat dibutuhkan. Gerakan pelatihan 1.000 juru bicara bottom up atau gerakan civil society dari masyarakat kepada masyarakat diyakini meningkatkan dukungan terhadap Pancasila.



"Kita memerlukan momentum yang kuat untuk gerakan ini. Memecahkan rekor dunia (Wold Guiness Book of Record), untuk pelatihan politik adalah momentum yang diperlukan untuk gerakan bottom up Pancasila," kata dia.





