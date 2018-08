WISH Forum 2018 Fasilitasi Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

Jakarta: World Indonesia Scholarship (WISH) Forum 2018 hadir pada 11 Agustus 2018 di kompleks Kemendikbud RI Jakarta (Gedung A, C, D dan Aula Perpustakaan Kemendikbud). Kegiatan ini akan menjadi event beasiswa terbesar di Indonesia, yang digelar sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-73.



Ketua Komite WISH Forum 2018, Dwi Andayani mengatakan, kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi dari berbagai Organisasi dan Komunitas yang peduli terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui berbagai program beasiswa.



Di antaranya Indorelawan, Komunitas Beasiswa Indonesia (Indonesian Scholarship Community), Sahabat Beasiswa, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), PPI Dunia, Mata Garuda LPDP, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE), Indonesian Diaspora Network (IDN) Global, IYOIN, Britzone, Indonesia Mengglobal, dan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) seluruh Indonesia.



"Selain itu ada Fakta Bahasa, dan didukung oleh DPD RI, Kemendikbud dan Kemenristekdikti, Kementerian Agama, LPDP, PARAGON Technology and Innovation, Dompet Dhuafa, Bank Mahasiswa Indonesia, BBM - Emtek Group, dan sebagainya," sebut Kepala Sekretariat Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) ini.



Kegiatan ini, kata Andayani, akan memfasilitasi minimal 73 Lembaga Pemberi Beasiswa dalam dan luar negeri. "73 lembaga, ini dalam rangka 73 tahun Republik Indonesia," kata Andayani.



Acara yang didukung oleh Medcom.id ini juga akan memfasilitasi 10.000 peserta yang ditargetkan akan hadir. Terdiri dari pelajar, para orangtua, mahasiswa, difabel, guru, dosen, karyawan, jurnalis dan para Scholarship Hunter yang akan mengikuti seluruh rangkaian acara secara gratis. "Di event tersebut, peserta juga dapat berkonsultasi dengan lembaga pemberi beasiswa (dalam dan luar negeri) di Indonesia," imbuh Andayani.



Ia menambahkan, kegiatan ini sangat penting, karena akan menggali potensi, tantangan dan polemik yang biasanya ditemui pada program-program beasiswa di Indonesia. "Ini harus menjadi perhatian bersama sehingga menghasilkan solusi-solusi untuk pengembangan program-program beasiswa di Indonesia kedepannya, demi peningkatan kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan," tegas Andayani.



Acara ini menghadirkan berbagai narasumber dari perwakilan Pemerintah RI, organisasi dan komunitas serta lembaga pemberi beasiswa perwakilan dari lima Benua di Dunia. Menurut Andayani, WISH Forum ingin mengajak keterlibatan publik, untuk terus mendukung pemerataan dan pengembangan program beasiswa di Indonesia, shingga menjadi lebih baik lagi ke depannya.



Salah satu keterlibatan publik yang dapat dilakukan adalah melalui penyebaran kuesioner Online : “Aspirasi Beasiswa Indonesia” yang dapat diakses di bit.ly/aspirasibeasiswaindonesia . Kuiesioner ini disebarkan ke masyarakat Indonesia di 34 provinsi dan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, di mana hasil rangkuman kuesioner tersebut akan dibahas dalam kegiatan forum beasiswa.



World Indonesia Scholarship (WISH) Forum 2018 mengangkat tema "Creating Indonesia's Golden Generation" dengan Sub Tema : “Beasiswa Dunia Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

(CEU)