ICW Duga Organisasi Negara Disusupi Penjahat Serang Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga penyerangan ini tidak dilakukan individu yang merasa dirugikan dengan tindak-tanduk penyidik KPK Novel Baswedan. ICW menduga penyerangan terhadap Novel dilakukan sebuah organisasi.



"Kita sudah bisa melihat ini adalah sebuah organisasi. Ini bukan individu-individu yang merasa tidak suka dengan Novel, untuk alasan-alasan individu. Ini tentu berhubungan dengan perkara-perkara korupsi," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam dalam Program Mata Najwa Metro TV, Kamis 13 April 2017.

Adnan menjelaskan pola penyerangan ini persis dengan kasus yang dialami salah satu pegiat ICW Tama S. Langkun. Pegiat itu telah dibuntuti dua pekan dan akhirnya diserang di tengah malam.Adnan meyakini kasus yang dialami Novel bukanlah aksi kriminal biasa. Adnan menduga ini ada kaitannya dengan kelompok penjahat yang menyusup dalam organisasi milik negara."Organisasi itu ada struktur. Ada pelaku utama. Ada yang menjalankan di lapangan. Ada perintah. Ada yang memerintah. Bisa macam-macam kalau bicara organisasi, atau ada kelompok tertentu di institusi negara yang menggunakan instrumen yang mereka punya, melakukan penyerangan ini," beber Adnan.Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Haris Azhar menjelaskan bahwa pelaku penyerangan ini profesional. Penuh perhitungan, detil, spesifik dan rileks membuntuti Novel beberapa waktu sebelumnya.Bahkan, kata Haris, pelakunya diduga sempat mengikuti salat berjamaah bersama Novel. Patut diduga, dari sana pelaku mengetahui di antara kebiasaan Novel yang ke luar dari masjid seorang diri."Artinya orang yang nunggu, benar siap dengan waktu yang sangat singkat (untuk menyerang)," ujar dia.(DHI)