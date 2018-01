Laut Masih Jadi Jalur Favorit Bandar Narkoba

Jakarta: Jalur laut masih menjadi rute favorit bandar narkoba mengirim paketnya. Mayoritas narkoba yang masuk ke Indonesia transit di Malaysia.



Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari mengatakan, peningkatan penyelundupan narkoba masih terjadi pada 2018.



"Sebagian besar transit melalui Malaysia. Yang kita tangkap dari tahun-tahun lalu itu dari Malaysia masuk ke Kalimantan, Medan, Sumatera Utara, Aceh, itu dari Malaysia semua," kata Arman di kantor BNN, Jakarta Timur, Jumat, 26 januari 2018.



Arman mengungkapkan 80 persen penyelundupan narkoba ke Indonesia melalui jalur laut. "Data ini bukan hanya berlaku di Indonesia tapi juga di seluruh dunia," katanya.

Dia mengatakan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai lembaga PBB yang menangani narkotika dan kriminalitas, merilis bahwa 80 persen pengiriman narkoba dari tempat produksi ke pasar, menggunakan transportasi laut.



Arman Depari mengatakan narkoba diselundupkan ke Indonesia melalui Malaysia karena jaraknya dekat, terutama di pesisir pantai timur. Lokasi tersebut dapat dicapai hanya dalam tiga jam. Bahkan, ada jalur yang dapat ditempuh satu jam.



"Bukan hanya kurang, tapi tidak ada pengawasan. Di situ banyak sekali pelabuhan ilegal," ujarnya.









(FZN)