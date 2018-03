Kementan dan APO Dorong Produktivitas Pertanian Indonesia

Bali: Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Asian Productivity Organization (APO) dan sejumlah pihak terkait menggelar pelatihan untuk pegiat usaha pertanian dengan tema Advanced Agribusiness Management Course for Executives and Managers. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementan Mesah Tarigan mengatakan Indonesia banyak terlibat dalam program APO sejak 2012-2017.



"Dalam bentuk lokakarya, kursus pelatihan, konferensi, dan misi studi. APO memiliki peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan pertanian dan masyarakat," kata Mesah di Dynasty Resort, Jalan Kartika, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin, 5 Maret 2018.

Pertemuan dihadiri 74 peserta. Peserta terdiri dari 16 pelaku usaha di Bangladesh, Kamboja, China, India, Iran, Jepang, Rep. Of Korea, Laos, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam; 12 peserta Indonesia; dan 45 observer.



Mesah menjelaskan pertemuan merupakan forum bertukar informasi untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai perkembangan terkini sector agribisnis global dan regional.



"Dalam pertemuan ini juga dibahas pratik terbaik dalam pengelolaan agribisnis dengan fokus pada keamanan pangan, system pertanian berkelanjutan, dan peningkatan nilai tambah dan daya saing dengan penekanan pada pengembangan sektor UKM," jelas mesah.



Empat narasumber asing dihadirkan. Di antaranya Direktur Cornell International Institute for Food, Agriculture and Development dan Profesor Ekonomi Terapan dan Manajemen Ralph D. Christy; Managing Director K- Farm Seng Kit Chan; Dosen Cornell University Lin Fu; dan APO Expert Joselito Bernardo.



Sedangkan narasumber dari Indonesia ialah Ketua Asosiasi Agribisnis Indonesia Suharno dan Ketua Komite Tetap Pengolahan Makanan dan Minuman KADIN Thomas Darmawan.





(OJE)