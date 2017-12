Tokoh Perlawanan Otoritarianisme itu Telah Pergi

Jakarta: Anggota DPD Andi Mappetahang (AM) Fatwa mengembuskan napas terakhir pagi ini di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC). Kepergian senator asal DKI Jakarta itu membuat bangsa kembali kehilangan salah satu putera terbaiknya.



"Indonesia kehilangan salah satu putera terbaiknya. Kita semua tahu kiprah dan perjuangan beliau," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Desember 2017.

Jazuli mengungkapkan pihaknya beserta keluarga besar Frakai PKS merasa berduka yang mendalam. AM Fatwa, kata dia, layak dijadikan guru dan teladan dalam keteguhannya memperjuangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran serta kebaikan.



"Beliau orang yang sangat gigih, teguh pendirian, dan idealis dalam memegang prinsip," ucap dia.



Hal tersebut terbukti, walaupun dipenjara bertahun-tahun, perjuangan dan idealismenya tak tergoyahkan. Jazuli menuturkan AM Fatwa juga orang yang pembelaannya kuat terhadap umat.



"Atas seluruh kegigihan, keteguhan, dan idealismenya itu, AM Fatwa layak disebut sebagai tokoh perlawanan terhadap otoritarianisme. Semoga kita semua mampu meneladani kiprahnya dan semoga Allah SWT menerima amal dan perjuanganya," tandas dia.



Fatwa tutup usia setelah berjuang melawan kanker hati. Mantan Wakil Ketua MPR itu lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1939. Dia merupakan salah satu tokoh kritis pada masa Orde Lama dan Orde Baru.



AM Fatwa bahkan sempat dihukum penjara 18 tahun karena kasus 'Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984'. Hukuman itu dijalani efektif 9 tahun.



Dia pernah menjadi staf khusus Menteri Agama Tarmizi Taher dan Quraish Shihab. Bersama tokoh senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dia menggulirkan gerakan reformasi hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.



Pada 14 Agustus 2008, dia dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana di Istana Negara. AM Fatwa juga memperoleh award 'Pejuang Antikezaliman' dari Pemerintah Iran yang disampaikan Presiden Mahmoud Ahmadinejad di Teheran pada 29 Januari 2009.









