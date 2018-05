Jakarta Fair Kemayoran 2018 Dibuka Pekan Depan

Jakarta: Pameran multiproduk terbesar se-Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2018, akan digelar pada pekan depan, 23 Mei hingga 1 Juli. Acara ini sekaligus untuk memeriahkan HUT ke-491 DKI Jakarta.



Jakarta Fair Kemayoran 2018 mengusung tema Jakarta Turut Berjuang Menyukseskan MICE Indonesia dalam Proses Pembangunan Ekonomi Nasional. Tema tersebut dipilih karena Jakarta Fair Kemayoran merupakan salah satu pencetus ajang pameran multiproduk terbesar di Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Jakarta Fair Kemayoran juga merupakan salah satu tolok ukur perkembangan industri MICE di Indonesia.

Diharapkan dari JFK 2018 terlahir semangat promosi perdagangan dan inovasi perindustrian yang selalu mewarnai penyelenggaraan event ini. Selain itu, JFK diharapkan membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat, serta memicu peningkatan volume ekonomi nasional yang pada akhirnya berkontribusi memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.



Pihak panitia penyelenggara yakni PT Jakarta International Expo (JIExpo) terus berupaya meningkatkan kualitas dan kenyamanan bagi para peserta, serta pengunjung. Panitia menjamin kebersihan arena pameran yang berstandar internasional, menyiapkan ratusan toilet dan urinoir yang tersebar di setiap sudut. Begitu juga dengan rangkaian acara yang dibalut dengan nuansa baru, serta lebih menarik daripada tahun sebelumnya.



JFK 2018 akan menyajikan berbagai acara menarik. Ada Panggung Budaya Gambir Expo, Kontes Miss Jakarta Fair, Cosplay Contest dan barongsai juara dunia, serta pesta kembang api yang menjadi ciri khas penyelenggaraan event ini.



JFK juga telah menyiapkan sederet nama musisi yang akan menghibur pengunjung selama 40 hari acara berlangsung, antara lain Slank, Sheila On 7, Anji, Godbless, Ayu Tingting, Maliq n D’Essentials, Tonny Q, Endank Soekamti, Tipe-X, Superman Is Dead, dan Jamrud.



Sesuatu yang baru tampak pada JFK kali ini, yakni tersedia area khusus Dunia Pesta Bola yang berlokasi di kawasan Gambir Expo. Dunia Pesta Bola ditujukan untuk memberi tempat bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta dari berbagai kalangan untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2018 dengan total 64 pertandingan secara live.



Selama Bulan Ramadan, Jakarta Fair akan membagikan takjil gratis untuk pengunjung menjelang berbuka puasa. Panitia juga menyiapkan musala yang tersebar di berbagai titik area/hall. Bagi pengunjung yang ingin salat tarawih bisa melaksanakanya di musala yang berlokasi di samping area Hall B3-C3.



Yuk, ajak keluarga dan orang terdekat ke JFK 2018. Catat jam bukanya, yaitu Senin hingga Kamis pukul 15.30-22.00 WIB, Jumat pukul 15.30-23.00 WIB, serta Sabtu, Minggu, hari libur nasional buka pukul 10.00-23.00 WIB.



JFK 2018 juga tetap buka pada masa libur Lebaran. Pada 11-13 Juni buka pukul 10.00-23.00 WIB, 14 Juni pukul 10.00-18.00, 15 Juni 14.00-23.00, dan 16-20 Juni pukul 10.00-23.00 WIB.



Seperti diketahui, Jakarta Fair Kemayoran merupakan arena festival dan pameran perdagangan terbesar yang merupakan etalase ajang promosi berbagai produk unggulan sejak tahun 1986. Pada gelaran tahun lalu, Jakarta Fair diikuti 2.700 perusahaan peserta dengan 1.500 stan yang memamerkan berbagai produk unggulan dengan diskon khas Jakarta Fair.



Pada 2017, JFK dikunjungi 6 juta pengunjung dengan total nilai transaksi Rp6,8 triliun. Penyumbang transaksi terbesar dari produk otomotif (sepeda motor) serta aksesorinya, dan produk kuliner.



Para peserta Jakarta Fair Kemayoran memamerkan produk-produk ungggulan dari berbagai sektor industri seperti otomotif mobil dan sepeda motor, teknologi informasi, komputer, alat olah raga, fashion and garment, peralatan rumah tangga, furniture, barang-barang elektronik, kuliner, industri kreatif, kerajinan tangan, herbal & medicine, perbankan, produk jasa, kosmetik, dan lain-lain.





(ROS)