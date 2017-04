Novel Dirawat di Singapura Sampai Benar-benar Sembuh

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan Novel Baswedan dipindahkan ke rumah sakit di Singapura untuk mendapatkan dan terapi yang lebih baik. Ia berharap penglihatan Novel bisa sembuh seperti sedia kala.



Meski belum tahu berapa lama waktu perawatan yang dibutuhkan, ia mengatakan, Novel akan dirawat di Negeri Singa sampai benar-benar pulih. "Ya sampai sembuhlah di sana (Singapura)," ujar Agus di Rumah Sakit Jakarta Eye Center, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 12 April 2017.

Sayangnya, Agus enggan memberi informasi di rumah sakit mana Novel dirawat. Ia hanya menginformasikan, selama di Singapura, Novel akan ditemani salah satu karyawan dari Lemaga Antirasywah. Seorang dokter KPK juga bakal mendampingi penyidik senior KPK itu.Hari ini, Novel dipindahkan ke rumah sakit di Singapura. Novel dibawa keluar dari RS JEC menuju Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 09.00 WIB. Perban masih menempel di wajah Kepala Satuan Tugas kasus KTP-el itu.Novel disiram air keras dalam perjalanan pulang ke rumah usai menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Al Iksan, tak jauh dari kediamannya. Tiba-tiba orang tak dikenal yang diduga mengendarai sepeda motor menyiramkan air keras dan mengenai bagian wajah penyidik senior KPK itu.Novel mengalami bengkak di kelopak mata bagian kiri bawah. Dahi sebelah kiri Novel pun mengalami luka dan bengkak karena terbentur pohon.Penyidik senior KPK itu sempat berteriak dan berlari ke arah masjid untuk mencari air. Warga kemudian membawa Novel ke RS Mitra Keluarga Kepala Gading sebelum dipindah ke RS Jakarta Eye Center, Menteng, Jakarta Pusat.(OJE)