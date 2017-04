Metrotvnews.com, Padang: Cukup Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjadi korban kekerasan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan sepakat, ke depan, mesti ada pengamanan kepada penyidik KPK.



"Kami mengutuk apa yang terjadi pada Novel Baswedan. Kejadian ini harus jadi pelajaran untuk memperkuat keamanan para penegak hukum di KPK," kata Zul usai sosialisasi empat pilar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syeh Burhanuddin di Pariaman, Sumatera Barat, Kamis 13 April 2017.

Novel Baswedan

Orang tak dikenal menyiram zat kimia ke muka Novel saat penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi itu pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April. Ia menderita luka di bagian muka dan mata.Menurut Zul, tindakan terhadap Novel biadab dan termasuk teror karena dapat mengganggu pemberantasan korupsi. Pengamanan unsur pimpinan dan penyidik perlu mereka bekerja dengan baik, tidak diganggu pihak yang ingin melemahkan kinerja KPK.Zul telah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memprioritaskan pengusutan kasus yangterjadi pada Novel serta menghukum pelaku seberat-beratnya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu berharap, Novel lekas sembuh dan kembali bekerja.Novel sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga di Kelapa Gading, Jakarta Timur, dan di Rumah Sakit Jakarta Eye Center (JEC), Menteng, Jakarta Pusat, keluarga memutuskan membawa Novel ke Singapura.Dokter Johan A. Hutauruk yang menangani Novel di JEC, mengatakan, mata kanan Novel dapat melihat 30 persen. Untuk luka di mata kiri Novel sedikit lebih parah, sehingga presentase melihat lebih sedikit.Pentingnya pengamanan untuk pimpinan dan penyidik KPK pernah disuarakan Panglima ke-11 TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto pada 2015. Ketika itu, ada kabar pegawai Biro Hukum KPK diacungi senjata api ketika masuk gedung KPK, sepulang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Endriartono mengatakan, teror terhadap pegawai KPK bisa dikategorikan sebagai ancaman nasional. Sebab, teror ditujukan kepada penegak hukum.Teror terhadap Novel pada Selasa pagi bukan yang pertama. Ia pernah ditabrak mobil saat mengendarai sepeda motor menuju kantor KPK pada 2016, diproses hukum karena diduga menganiaya saat bertugas sebagai polisi di Bengkulu. Ia juga pernah diserang massa saat berusaha menangkap Amran Batalipu, terduga korupsi. (Antara)(TRK)