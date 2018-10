Jokowi Masuk Daftar 50 Muslim Berpengaruh di Dunia

Jakarta: Presiden Joko Widodo masuk daftar 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Fakta didapat berdasarkan hasil riset Pusat Studi Strategi Kerajaan Islam (The Royal Islamic Strategic Studies Centre/RISSC).



Lembaga itu merilis daftar 500 muslim dunia paling berpengaruh pada 2019. Jokowi ada di urutan 16 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Peringkat ini sama dengan tahun sebelumnya. Pada 2017, Jokowi menduduki posisi 12 dan pada 2016 berada di posisi 11.

Lembaga itu menggarisbawahi kegemaran Jokowi blusukan. Menurut mereka, kebiasaan Presiden ke-7 Indonesia itu membuat dia bisa mendengarkan keluhan dan masukan warga. Itulah yang membuat Jokowi populer.



Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan merupakan lembaga riset independen yang terafiliasi dengan Institut Aal Al Bayt Kerajaan untuk pemikiran Islam yang bermarkas di Amman, Yordania. Lembaga itu menerbitkan buku edisi ulang tahun ke-10, The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2019. Medcom.id mengakses buku digital itu lewat situs Themuslims500, Jumat, 19 Oktober 2019.



Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj juga masuk daftar 500 muslim berpengaruh. Said Aqil menduduki posisi 20, naik dari tahun sebelumnya yang ada di peringkat 22.



Lembaga itu memberikan catatan, Said Aqil memandang pendidikan sebagai hal penting dalam pembangunan. Dia mendirikan Said Aqil Center di Mesir, pusat studi yang fokus mengembangkan Islam terutama di dunia Arab.





(OJE)