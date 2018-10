25 November Diusulkan Jadi Hari Keris Nasional

Jakarta: Organisasi mayarakat yang bernaung di bawah Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara) mengusulkan agar tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Keris Nasional. Pada tanggal tersebut bersamaan dengan tanggal pengakuan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada 25 November 2005.



Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid dalam pertemuan tersebut sangat mendukung usulan Hari Keris Nasional diperingati setiap 25 November. Menurut Hilmar, saat ini adalah waktu yang tepat untuk pengajuan tersebut. Mengingat tahun ini merupakan tepat 10 tahun inskripsi UNESCO sejak 4 November 2008, untuk warisan budaya tak benda Indonesia.

"Menurut kami, gagasan mendorong hari keris ini sangat bagus, dan pas dilakukan sekarang. Salah satu tugas kita setelah diinskripsi oleh UNESCO, saya kira ya kita harus memuliakan itu," jelas Hilmar, di Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018.



Dengan semangat untuk melakukan edukasi dan pelestarian tradisi tosan aji atau senjata pusaka tradisional tersebut, Kemendikbud siap duduk bersama dan bekerja sama. "Bulan Desember nanti kita akan kongres kebudayaan. Intinya kami siap untuk kerja sama dengan Senapati Nusantara," tegas Hilmar.



Ia juga menyatakan, keinginannya untuk membuat buku saku tentang tosan aji. "Sebab informasi mengenai itu (senjata pusaka tradisional) masih kurang,” ungkap Hilmar.



Selain Keris, organisasi masyarakat pelestari wayang juga sudah mengajukan penetapan Hari Wayang sesuai dengan tanggal penetapan UNESCO. Terkait wayang, kata Hilmar, saat ini sudah proses di Sekretariat Negara, dan tinggal menunggu penetapan dari Presiden.



"Saya kalau melihat ini, 9 warisan budaya kita yang sudah diakui UNESCO, ke-9 nya bisa menjadi hari nasional. Sudah mendapat pengakuan dunia, maka di dalam negeri harus dirayakan melalui hari nasional,” ungkap Hilmar.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengaku sudah dua kali melakukan kunjungan ke Museum Keris di Solo. Dalam setiap kunjungan, ia menyampaikan kepada Walikota Solo agar mendorong dilakukannya riset tentang berbagai macam logam, serta proses produksinya.



"Sebetulnya banyak sekali aspek dari tosan aji yang bisa dikembangkan menjadi sebuah kajian, sebagai keunggulan budaya bangsa Indonesia. Saya menyambut baik bila ini akan ditetapkan (Hari Keris Nasional)," terang Dia.



Sementara itu, Sekretaris Jenderal Senapati Nusantara, Hasto Kristiyanto menyampaikan,

komitmen Senapati Nusantara untuk dunia tosan aji Indonesia tidak perlu diragukan. Dalam pertemuan tersebut, selain berdialog, Hasto juga menyerahkan laporan kegiatan Senapati Nusantara sepanjang 2017 kepada Mendikbud, disaksikan oleh Hilmar beserta jajarannya.



"Senapati Nusantara juga sudah bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud tentang rencana pengusulan Hari Keris Nasional," pungkasnya.



Seperti diketahui, dasar yang diajukan Senapati Nusantara dalam pengusulan Hari Keris Nasional di tanggal 25 November, karena tanggal tersebut bertepatan dengan momentum pengakuan UNESCO. Di mana UNESCO mengakui keris sebagai A Masterpiece of The Oral And Intangible Heritage Of Humanity (Karya Agung Lisan Tak Benda Warisan Kemanusiaan) tahun 2005.



Dampak dari penetapan UNESCO tersebut sangat luas bagi dunia perkerisan, dan tosan aji di Indonesia. Semenjak pengakuan tersebut, keris semakin dikenal dan berkembang pesat.





