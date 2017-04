Anies: Ini Teror Kelima untuk Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Teror sudah akrab dengan Novel Baswedan, penyidik senior KPK. Bentuknya macam-macam. Kejadian penyiraman air keras adalah teror kelima.



"Bukan (teror) pertama," kata calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai membesuk Novel di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017.

Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membesuk Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017--Metrotvnews.com/Ilham Wibowo

Anies menuturkan, Novel pernah sengaja ditabrak ketika tengah mengendarai sepeda motor. Novel juga pernah difitnah ketika menangani kasus korupsi di kepolisian.Teror selanjutnya, tambah Anies, dia ditetapkan sebagai tersangka. Lalu mobilnya ditabrak dengan sengaja. "Yang kelima, ya kejadian ini."Tapi, Anies memastikan, Novel tegar. Dia tak akan surut berjuang. Teror baginya adalah risiko pekerjaan. "Namanya menegakkan kebenaran melawan korupsi, itu akan berhadapan dengan tantangan," terang Anies.Anies menjenguk sepupunya itu bersama istrinya, Fery Farhati Ganis. Anies mengatakan, Novel menderita luka melepuh di bagian muka, dekat mata. Dia masih dirawat intensif.Novel disiram air keras ketika dalam perjalanan menuju rumah usai salat Subuh di masjid. Pelaku berjumlah dua orang dan mengendarai sepeda motor.Teror kepada Novel ternyata sudah sampai telinga Presiden Joko Widodo. Jokowi Presiden Joko Widodo mengutuk keras penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Ia memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menangkap pelaku."Itu tindakan brutal. Saya mengutuk keras dan saya perintahkan Kapolri untuk mencari siapa itu (pelaku)," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2017.Menurut Presiden, kekerasan terhadap Novel merupakan tindak kriminal. Karena itu, tugas polisi untuk mengusut hingga tuntas. Presiden yakin, penyiraman air keras kepada Novel tidak memengaruhi kinerja KPK.(YDH)