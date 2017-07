Menag Beri Kesempatan First Travel Tunaikan Janjinya

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyayangkan biro perjalanan First Travel mangkir dari dialog dengan jemaah yang dimediasi Kemenag. Lukman pun masih menunggu First Travel menunaikan janjinya memberangkatkan jemaah umrah.



"Kita sudah beberapa kali mengundang pihak First Travel untuk betul-betul untuk menyelesaikan persoalan ini," kata Lukman di Asrama Haji Pndok Gede, Jakarta Timur, Jumat 28 Juli 2017.

Menag meminta Fisrt Travel membuat jadwal terbaru pemberangkatan jemaah. Biro travel itu juga diminta memulangkan uang para jemaah yang meminta keberangkatan umrahnya dibatalkan.Jika hal itu tak ditepati, Menag mengancam mencabut izin First Travel. Pasalnya, sudah ada masukan dan desakan agar biro perjalanan yang menawarkan tarif perjalan umrah murah itu dibekukan."Langkah itu (pencabutan izin) jangan dulu dilakukan agar memberi kesempatan para jemaah umroh berangkat. Ini yang sedang kita dalami agar yang terbaik bisa didapat para jemaah," tegas dia.Sebelumnya, First Travel mangkir dari mediasi dengan calon jemaah umrah yang diakomodasikan Kementerian Agama pada 10 Juli 2017. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag pun diminta tegas terhadap biro perjalanan tersebut.Di sisi lain, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan kegiatan usaha 11 entitas. Salah satunya termasuk PT First Anugerah Karya Wisata/First Travel.First Travel telah membuat surat pernyataan yang berisi tentang penghentian pendaftaran jemaah umroh baru untuk program promo. Kedua, First Travel akan memberangkatkan jemaah umroh setelah musim haji yaitu November dan Desember 2017 masing-masing sebanyak 5.000 sampai 7.000 jemaah per bulan.(OGI)