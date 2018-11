Tiga Program Metro TV Masuk Nominasi Anugerah KPI

Jakarta: Tiga program acara Metro TV masuk dalam nominasi Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ajang penghargaan ini akan disiarkan secara langsung Minggu, 4 November 2018.



Opini Dua Sisi masuk nominasi kategori program talkshow berita. Q&A masuk dalam kategori program talkshow nonberita dan Kick Andy dalam kategori program peduli disabilitas.

Tahun lalu, tiga program acara Metro TV juga masuk menjadi calon penerima anugerah, Program itu adalah Kick Andy episode "Berprestasi dalam Keterbatasan (16 Desember 2016)", Economic Challenges (7 Maret 2017), dan Journey "Surga di Tanah Flores".



Di tahun lalu juga, presenter Metro TV Zilvia Iskandar meraih prestasi dalam penganugerahan ini. Dia berhasil menyabet gelar dalam kategori Presenter Berita.



Sementara itu, nominasi Anugerah KPI 2018 meliputi beragam kategori. Kategori itu meliputi:



Kategori Televisi

1. Program Anak:

Aku Indonesia - TransTV

Buah Hatiku Sayang - TVRI

Pesta Sahabat - RTV

Si Bolang -Trans7

Si Kecil Tangguh - GTV



2. Program Animasi:

J Town - NET

Keluarga Somat - Indosiar

Petualangan Si Unyil - Trans7

Riska & Si Gembul -MNCTV

Syamil dan Dodo - RTV



3. Program Drama Seri:

Dunia Terbalik - RCTI

Jejak Suara Adzan -NET

Kun Anta - MNCTV

Rindu Suara Adzan - GTV



4. Program FTV:

FTV Hafiz 8 - RCTI

MTMA The Movie - TransTV

FTV MNCP - MNCTV

Rumah Cahaya - TVRI

Sinema Wajah Indonesia - SCTV



5. Program Talkshow Berita:

1 Indonesia - NET

Indonesia Lawyer Club - tvOne

Bicara Indonesia - Jawapos TV

OPSI - Metro TV

Mata Najwa - Trans7



6. Program Talkshow Nonberita:

Dr. Oz Indonesia - TransTV

Inspirasi Jalanan - tvOne

Ini Talkshow - NET

Michael Tjandra Luar Biasa - RTV

Q & A - Metro TV



7. Program Berita/Jurnalistik:

Berita Utama - Kompas TV

Good Afternoon - NET

Indonesia Malam -TVRI

Lensa Indonesia Sore - RTV

Redaksi Sore - Trans7



8. Program Peduli Perempuan:

Lentera Indonesia - NET

Michael Tjandra Luar Biasa - RTV

Opini - Kompas TV

Untuk Perempuan - Jawapos TV

Wanita Hebat Indonesia - TransTV



9. Program Peduli Disabilitas:

Buah Bibir - Jawapos TV

Jejak Kasus - Kompas TV

Kick Andy - Metro TV

Michael Tjandra Luar Biasa - RTV

Orang Pinggiran - Trans7



10. Program Dokumenter:

Indonesia Plus - tvOne

Lentera Indonesia - NET

Jejak Petualang - Trans7

Paskibraka Kita 2018 - Indosiar

Potret - SCTV



11. Iklan Layanan Masyarakat:

Anti Hoax - RCTI

Go Green - Kompas TV

Cyber Bullying - GTV

Hari Merdeka - Indosiar

Jauhi Narkoba, Raih Cita-citamu - TVRI



12. Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal:

Garuda - NET

Jejak Rimba - MNC TV

Indonesiaku - Trans7

Kita Indonesia - Indosiar



Kategori Radio

13. Program Wisata Budaya:

Di Sayur Asem Betawi, Ada Indonesia Disana - Elshinta

Pelala Kowa Hole Kecamatan Hawu Mahera Kabupaten Sabu Raijua - NTT

Desa Panglipuran Yang Bikin Penasaran - RRI Denpasar

Besaoh Di Negeri 1000 Kolong - RRI Sungai Liat

Cinta Lembata - Sonora



14. Iklan Layanan Masyarakat:

Tips Menghadapi Gempa Bumi - Sonora FM

Memilih Tontonan Film Untuk Anak - Elshinta

Hate Speech Di Sosial Media - Prambors Radio

Tak Seharum Namamu Citarum - RRI Bandung

Indahnya Keberagaman - Female Radio



15. Program Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal:

Suara Indonesia Di Perbatasan - RRI Bengkalis

Perang Ganja Di Negeri Syariat - RRI Lhokseumawe

Dokumenter - RRI Atambua

Talkshow Kedai Kita - RRI Etikong

Nasib WNI Di Perbatasan Sangihe dan Thailand - RRI Manado



16. Program Wisata Budaya:

Geopark Indonesia - iNews TV

Indonesia Bagus - NET

My Trip My Adventure - Trans TV

Pesona Indonesia - TVRI

Pesona Nusantara - tvOne











