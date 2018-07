Menhut Tegaskan Isu Udara Jakarta Buruk Tidak Benar

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menampik kualitas udara di Jakarta buruk. Ia menyebut isu itu tidak benar.



"Kalau sekarang dibilang udara di Jakarta buruk dan waspada, menurut saya itu agak aneh karena mesti lihat dia pakai metode apa mengukurnya," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018.

Berdasarkan data Airvisual menunjukkan, indeks kualitas udara (AQI) Jakarta pada, Selasa, 24 Juli 2018, berada di posisi ketiga terburuk di dunia. Jakarta hanya lebih baik dari Krasnoyarsk, Rusia, dan Sao Paulo, Brasil. Kualitas udara Jakarta tetap paling buruk di kawasan Asia Tenggara.



Kualitas udara dapat diukur dengan berbagai cara. Salah satunya, mengukur tingkat partikel yang lebih kecil dari 10 mikrometer per meter kubik udara (atau particulate matter 10 yang biasa disingkat PM10).



Ukuran ini telah diperbarui dengan PM 2,5, yang mengukur partikel berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer per meter kubik (g/m3). Menurut Airvisual, PM2,5 adalah partikel kecil yang merusak sistem pernapasan, kerongkongan, dan paru-paru.



(Baca juga: Kualitas Udara di Ibu Kota Diklaim Masuk Kategori Baik)



Data Airvisual pada pukul 13.23 WIB, menunjukkan Jakarta mencapai 159 g/m3. Jumlah itu sudah melebihi ambang batas 150 g/m3, artinya udara sudah tidak sehat.



Siti mempertanyakan metode dan cara mengukur kualitas udara tersebut. Ia mengaku, sudah berulang kali memanggil pihak-pihak yang menyebut udara Jakarta buruk untuk mengadu data. Namun, hingga kini belum terlaksana.



Ia menyebut ada dua cara mengukur udara. Mengukur tingkat partikel yang lebih kecil dari 10 mikrometer per meter kubik udara (P10) atau P25.



Selama 2017, udara buruk di Bundaran Hotel Indonesia. kata Siri, hanya 14 hari. Ia mengaku heran masih ada yang menyebut kualitas udara di Ibu Kota buruk.



"Kalau mengukurnya pakai metode tenteng sambil duduk di atas motor sedangkan motornya ada knalpotnya, ya terang saja," ketus dia.



Hal yang sama dengan kualitas udara di Palembang. Siti mengklaim kualitas udara di Palembang lebih baik dari Jakarta.



"Palembang lebih bagus lagi (kualitas udaranya). Kalau lihat datanya memang betul ya," kata Siti.



(Baca juga: Udara Jakarta masih tidak Sehat Pascaganjil Genap)









(REN)