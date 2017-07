Pelajar Indonesia Berprestasi di World Scholar's Cup Global Round

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 12 pelajar Indonesia meraih prestasi di ajang World Scholar's Cup (WSC) Global Round di Hanoi, Vietnam. Para pelajar dari Global Sevilla School Jakarta ini mampu meraih 63 medali khusus untuk lomba menulis dan berhak mendapatkan trofi juara sebagai penghargaan tertinggi ajang itu.



“Ini sebagai wujud kontribusi kami mewujudkan Nawa Cita, yaitu melakukan revolusi melalui pendidikan karakter yang berkesinambungan dan mampu bersaing di kancah internasional," kata Direktur Sekolah Global Sevilla, Robertus Budi Setiono, dalam keterangan tertulis, Senin 24 Juli 2017.

WSC Global Round tahun ini bertema “An Unlikely World” dengan topik pembahasan mengenai mitos modern (modern mythologies), sejarah konspirasi (history of conspiracy), perjalanan ke bulan (shoot for the moon), meramal masa depan (predicting the future), dan beberapa topik lain yang cukup unik untuk dibahas.Kompetisi dikuti 3,600 peserta dari 44 negara. Kompetisi ini dilaksanakan setiap tahun dan mengundang pelajar di seluruh dunia. WSC Global Round pertama kali diselenggarakan pada 2007 di Korea Selatan. Ajang ini mengusung konsep berbeda setiap tahunnya.WSC Global Round mengusung kompetisi 'belajar sambil bermain' (joy of learning). Ajang ini memberikan penghargaan kepada seluruh peserta, baik yang menang atau kalah. Terdapat empat cabang kompetisi yang dilakukan secara berkelompok, yaitu debat terbuka, kemampuan menjawab pertanyaan dan tantangan multimedia, berargumen melalui tulisan, dan menjawab pertanyaan pilihan berganda.Para siswa yang berpartisipasi dalam WSC Global Round adalah mereka yang telah lulus kompetisi tingkat nasional dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan panitia.Global Sevilla School Jakarta yang mewakili Indonesia mengirimkan siswa kelas 5 dan 6 yang berusia antara 10 hingga 12 tahun. Mereka bertanding di tingkat usia 10-14 tahun (junior level). "Mereka sangat percaya diri saat mengikuti lomba debat dengan lawan yang berasal dari berbagai negara," kata Budi.Dia mengatakan keberhasilan para siswa meraih prestasi ini tak lepas dari peran aktif orang tua. "Orang tua memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak sekolah melalui 2 guru pendamping," katanya.Salah satu orang tua peserta, Indri, mengizinkan anaknya, Trishia, untuk meningkatkan kemampuan berargumentasi dan kepercayaan diri berbicara di depan publik. "Acara ini sangat menyenangkan,” kata Indri.Rafi Rahman, salah satu siswa peserta WSC, mengaku sangat terkejut dengan prestasi yang diraih. "Atas prestasi ini kami diundang untuk ikut dalam babak berikutnya di Yale University," ujarnya.(UWA)