First Travel Berangkatkan 518 Jamaah Umrah ke Tanah Suci

Metrotvnews.com, Jakarta: Biro perjalanan umrah First Travel memberangkatkan 518 jamaah dalam tiga kloter. First Travel berupaya memberangkatkan seluruh jamaah yang terdaftar.



"Alhamdulillah, apapun kendala yang kita hadapi, ada solusi yang dibuktikan hari ini," kata CEO First Travel Andika Surachman di Swiss Bell Hotel, Cengkareng, Jakarta, Senin 1 Mei 2017.

Dia mengatakan, pagi tadi sudah 268 jamaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara siang hari berjumlah 200 jamaah. "Sore sisanya. Total 518 hari ini dan itu akan terus berlangsung tiap hari InsyaAllah," kata Andika melepas keberangkatan kloter dua.First Travel tengah berusaha mengembalikan kepercayaan publik. Dan memperbaiki citra, baik internal dan eksternal. "Insyaallah enggak ada lagi yang terlantar," ujar dia.Sementara itu, istri Andika, Anniesa Hasibuan yang juga manajemen First Travel mengatakan, sekitar 10.000 jamaah akan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk bulan ini.Beberapa jamaah kloter kedua yang diberangkatkan hari ini mengaku penundaan terjadi sekitar empat belas hari hingga dua bulan. Jamaah yang berasal dari Surabaya tersebut mengakui harus membayar biaya tambahan sebesar Rp2,5 juta per kepala, untuk bisa terbang di awal."Kalau saya enggak masalah, paling penundaan 14 hari saja. Penundaan biasa, yang penting berangkat," kata Rajasa pada Metrotvnews.com.Biaya tambahan itu digunakan untuk membayar pesawat sewa yang beralih menggunakan Saudi Airlines. "Ini charter Saudi Airlines," jelas Andika.(YDH)