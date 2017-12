Jakarta: Andi Mappetahang (AM) Fatwa diantar ke peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Kamis, 16 Desember 2017 sore. Pemakaman senator DKI Jakarta itu dilakukan dengan upacara militer.



"Untuk memberikan penghormatan terakhir melalui upacara negara dan kenegaraan. Diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan dari negara dan pemerintah atas jasa, darma bakti dan penghargaan almarhum kepada bangsa dan negara ini," ujar Ketua DPD selaku Inspektur upacara Oesman Sapta Odang di Komplek Pemakaman Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Desember 2017.

Oso sapaan karib Oesman mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian tokoh pejuang Indonesia tersebut. "Selamat jalan pejuang demokrasi," ujar Oso.



Sebelum upacara pemakaman, jenazah AM Fatwa sempat dibawa ke Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen. Di sana pimpinan DPR, MPR dan DPD memberikan penghormatan terakhir.



Setelah itu, jenazah dibawa ke rumah duka di Jalan Condet Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelum diantar ke peristirahatan terakhir dilakukan upacara pelepasan di rumah duka.



Fatwa tutup usia di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (RS MMC) setelah berjuang melawan kanker hati stadium empat. Mantan Wakil Ketua MPR itu lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1939. Dia merupakan salah satu tokoh kritis pada masa Orde Lama dan Orde Baru.



AM Fatwa bahkan sempat dihukum penjara 18 tahun karena kasus 'Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984'. Hukuman itu dijalani efektif 9 tahun.



Dia pernah menjadi staf khusus Menteri Agama Tarmizi Taher dan Quraish Shihab. Bersama tokoh senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dia menggulirkan gerakan reformasi hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.



Pada 14 Agustus 2008, dia dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana di Istana Negara. AM Fatwa juga memperoleh award 'Pejuang Antikezaliman' dari Pemerintah Iran yang disampaikan Presiden Mahmoud Ahmadinejad di Teheran pada 29 Januari 2009.









(REN)