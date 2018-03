PT KAI Siapkan 236.210 Kursi per Hari untuk Mudik Lebaran

Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan angkutan Lebaran 2018 untuk masa mudik dari 5 Juni 2018 hingga 26 Juni 2018. Sebanyak 236.210 kursi disiapkan untuk mengantar penumpang per harinya.



"Naik 3,5 persen dibanding tahun lalu yang hanya sebanyak 228.158 seat per hari," ungkap VP Corporate PT KAI Agus Komaruddin dalam keterangan tertulisnya kepada Medcom.id, Selasa, 13 Maret 2018.

Jumlah perjalanan kereta juga mengalami kenaikan menjadi 393 kereta api per hari. Angka tersebut meningkat sebanyak 4 persen dibanding tahun lalu yang hanya memberangkatkan 379 kereta api per hari.



Agus mengatakan arus mudik menggunakan kereta api diperkirakan bakal mengalami puncaknya pada Rabu, 13 Juni 2018 atau H-2 Idul Fitri. Sementara itu, puncak arus balik diprediksi pada 17 Juni 2018.



Seperti mudik-mudik sebelumnya, PT KAI juga bakal menyediakan kereta api tambahan selama masa Lebaran 2018. Kereta itu bakal beroperasi mulai 4 hingga 26 Juni 2018.



Agus menyebut pembelian tiket secara online sudah dapat dilakukan para pengguna kereta api mulai H-90 keberangkatan, atau sejak 7 sampai 24 Maret 2018. Pemesanan tiket dapat dilakukan 24 jam melalui aplikasi KAI Access, situs kai.id, contact center 121, gerai, minimarket, jaringan PPOB, situs dan aplikasi yang sudah bermitra dengan PT KAI.



Para pengguna juga bisa memanfaatkan loket reservasi stasiun mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. "Sedangkan, jika memesan tiket melalui E-Kiosk (vending machine) di stasiun, proses pemesanan dimulai pkl 05.00 WIB s.d pkl 22.00 WIB," tegas dia.



Untuk mengantisipasi kepadatan di server pemesanan tiket secara online, PT KAI juga memperbesar kapasitas bandwidth dari 150 MB menjadi 400 MB. Selain itu, KAI juga memperkuat sistem keamanan dengan meng-upgrade sistem firewall untuk meminimalisasi risiko gangguan sistem IT serta mengoptimalkan server-server penjualan tiket.









(OGI)