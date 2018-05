Datangkan Dosen Asing Jadi Prioritas Program Rektor Baru UB

Malang: Rektor terpilih Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanan AR, M.S. mengatakan ada beberapa program dari rektor sebelumnya yang bakal dilanjutkan olehnya. Salah satu yang paling mendesak adalah program Three in One.



"Ini kemenangan kita bersama. Kemenangan Brawijaya. Brawijaya milik kita bersama dan ayo kita majukan bersama. Program yang mendesak adalah mendatangkan dosen-dosen asing dan kelas internasional," katanya usai rapat pemilihan rektor, di Kampus UB, Malang.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanan AR, M.S. terpilih sebagai rektor UB masa bakti 2018-2022. Nuhfil meraih 159 suara, sedangkan dua calon rektor lainnya, yakni petahana Rektor UB, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S. meraih 93 suara dan Dr. Ir. Osfar Sjofjan, M.Sc. mendapatkan empat suara.



Nuhfil terpilih dalam rapat pleno tertutup senat bersama Menristekdikti dengan agenda pemilihan calon rektor UB yang digelar di Gedung Widyaloka UB di Malang, Rabu, 23 Mei 2018.



Selain itu, Nuhfil mengaku dirinya juga bakal segera menyelesaikan kasus di UB kampus 2, Kediri. "Bagaimana maunya Pak Menteri akan kita rapatkan bersama senat dan segera diputuskan. Saya ingin tetap dan tidak ingin ngambang," bebernya.



Nuhfil pun mengaku tak ingin membicarakan tentang mutasi besar-besaran di jajaran rektorat. "Rektor tidak punya kuasa penuh. Semuanya nanti di senat. Kita laksanakan semua biar berjalan dengan baik," ucapnya.



Pria kelahiran Jember, 28 November 1958 ini juga ingin menggenjot sumber daya manusia (SDM) di UB. Sebab, permasalahan SDM adalah salah satu kelemahan di kampusnya di antara perguruan tinggi lain di Indonesia.



"SDM rangking kita rendah. Kita genjot supaya segera doktor, doktor jadi profesor. Kalau perlu ada program khusus percepatan doktor dan profesor. Kelemahannya Bawijaya salah satunya itu, di bidang SDM dan riset serta publikasi," tegas Nuhfil.



Sementara itu, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Intan Ahmad merasa senang karena proses pemilihan rektor ini berlangsung dengan tertib dan lancar. Dia berharap UB bisa menjadi lebih baik lagi dengan pimpinan yang baru.



"UB kampus yang baik sekali dengan reputasi yang luar biasa. Saya berharap UB bisa lebih baik lagi dengan pimpinan baru," tutup Intan.















(CEU)