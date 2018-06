Wapres Bakal Resmikan JK Center di Universitas Hasanuddin

Makassar: Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla diagendakan meresmikan sejumlah gedung baru Universitas Hasanudin di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagian fasilitas yang diresmikan bakal menggunakan nama Kalla, dengan sebutan JK Center.



Kepala Unit Humas dan Protokoler Unhas, Ishaq Rahman mengungkapkan, gedung baru Unhas terletak di tiga lokasi berbeda. Masing-masing, Kampus Fakultas Teknik Unhas di Kabupaten Gowa, Gedung Institute Microfinance Center di Kampus Tamalanrea, dan Kantin Tematik di Fakultas Peternakan Tamalanrea.

"Peresmian gedung-gedung baru ini berlangsung pada tanggal 23 Juni 2018, di Kampus Fakultas Teknik Unhas, Gowa. Menurut rencana, pada tanggal 24 Juni esok harinya, Wapres akan meninjau Microfinance Center yang terletak di Kampus Tamalanrea," kata Ishaq lewat keterangan pers yang diterima Kamis, 21 Juni 2018.



Ishaq menjelaskan, kampus Fakultas Teknik Unhas di Gowa sudah dibangun sejak 2009. Proyek yang dibiayai melalui bantuan pemerintah Jepang ini dilengkapi berbagai sarana dan prasarana memadai untuk mendukung aktivitas akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.



Di kampus ini terdapat beberapa pusat penelitian, antara lain JK Center of Technology, dan JK Center of Scientific Activities. Pembangunan kampus Teknik Gowa ini tidak terlepas dari gagasan Jusuf Kalla, yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni Unhas.



Sementara itu Gedung Institute of Microfinance Center, di Kampus Unhas Tamalanrea dibangun dengan bantuan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Gedung ini akan menjadi pusat kajian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.



Center of Microfinance di Unhas merupakan lembaga pertama dan satu-satunya di Indonesia yang dibantu oleh Bank BRI. Fasilitas ini mulai dibangun tahun lalu, yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun lalu.



"Fasilitas ini adalah kebutuhan masyarakat di mana Unhas dengan dukungan BRI turut mengambil bagian. "Perlu ada wadah terintegrasi untuk pendampingan masyarakat usaha kecil dengan dukungan kajian akademik," kata Rektor Unhas Profesor Dwia Aries Tina Pulubuhu.



Sementara, Kantin Tematik yang berlokasi di Fakultas Peternakan Unhas merupakan sumbangan dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSTMI) Sulawesi Selatan. Fasilitas ini juga telah rampung dan siap dimanfaatkan oleh sivitas akademika Unhas.



Kepala Sekretariat Rektor Unhas, Suharman Hamzah mengatakan, peresmian ketiga fasilitas akan dipusatkan di Kampus Teknik Gowa. Meskipun demikian, Wapres juga akan berkunjung ke Center of Microfinance di Tamalanrea pada esok harinya tanggal 24 Juni.



"Kami terus berkoordinasi dengan jajaran protokoler Wapres untuk rencana peresmian di Gowa dan kunjungan Wapres ke Kampus Unhas, Tamalanrea," kata Suharman.







(CEU)