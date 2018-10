Kalla: Atlet Asian Para Games Pemenang Kemanusiaan

Metrosports Closing Ceremony Asian Para Games 2018 (9) Sabtu, 13 Oct 2018 21:00 The Celebration of Wonder diangkat menjadi tema upacara penutupan Asian Para Games 2018 yang berlangsung di Stadion Madya Senayan.…

Peristiwa Gempa dan Tsunami di Palu Penerbangan Komersial di Palu Berangsur Normal Gempa Donggala Sabtu, 13 Oct 2018 19:43 Sabtu, 13 Oct 2018 19:43 Pesawat komersial mulai dipadati penumpang yang masuk maupun keluar Palu.

Peristiwa Ketua DPD Sebut Pidato Jokowi Menggugah Emosi berita dpd Sabtu, 13 Oct 2018 16:47 Sabtu, 13 Oct 2018 16:47 Presiden Jokowi dinilai berhasil menggambarkan ketidakpastian situasi global dan pertarungan pengaruh antar kekuatan ekonomi dunia…

Peristiwa Iluni UI Jateng Gelar Musyawarah Wilayah Pertama Pendidikan Tinggi Sabtu, 13 Oct 2018 16:00 Sabtu, 13 Oct 2018 16:00 Ikatan Alumni (Iluni) Universitas Indonesia (UI) se-Jawa Tengah akan menggelar acara Musyawarah Wilayah (Muswil) pertama.

Peristiwa Pendeteksi Tsunami Indonesia Sudah Uzur gempa Sabtu, 13 Oct 2018 14:20 Sabtu, 13 Oct 2018 14:20 BMKG berencana memasang sensor tsunami dan gempa dasar laut.

Peristiwa Indonesia Diimbau Selalu Mewaspadai Bencana Alam gempa Sabtu, 13 Oct 2018 13:04 Sabtu, 13 Oct 2018 13:04 Semua pihak harus siap siaga agar dapat meminimalisasi potensi kerusakan maupun korban jiwa.

Peristiwa Potensi Kerugian Negara Akibat Kebutaan Mencapai Rp543 T katarak Sabtu, 13 Oct 2018 10:56 Sabtu, 13 Oct 2018 10:56 Potensi kerugian ekonomi dari gangguan penglihatan terutama kebutaan akibat katarak mencapai Rp543 triliun.

Peristiwa Indonesia Harus Mencontoh Jepang dalam Mengatasi Bencana gempa Sabtu, 13 Oct 2018 10:52 Sabtu, 13 Oct 2018 10:52 Posisi Indonesia dan Jepang sama-sama terletak di cincin api.