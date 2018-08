Rising Merdeka Week 2018 Diharapkan Gaet Investor

Jakarta: Rising Merdeka Week 2018 diharapkan bisa mendatangkan lebih banyak investor asing untuk menanam modal di Indonesia.



Acara yang diselenggarakan pada 8-19 Agustus 2018, itu merupakan showcase Indonesia yang menghadirkan pameran seni budaya, gaya hidup, destinasi wisata, bisnis hingga inovasi dalam indutri kreatif di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Paragon Shopping Mall, Orchard Road, Singapura, itu merupakan buah kolaborasi KBRI Singapura, Aimco Connect, serta Metro TV sebagai media partner.



Direktur Aimco Connect Fiona Chaw mengatakan, Aimco Connect merupakan agensi merek dagang yang melayani strategi efektif untuk mempromosikan Indonesia dan menghadirkan investor yang akan menanamkan modal di Indonesia.



"Kami melayani akses yang efektif, dengan penghematan biaya dan waktu. Kami tidak hanya menghubungkan Singapura dengan Indonesia, namun juga Jepang, Tiongkok, Malaysia, dan Thailand ke Indonesia," tutur Chaw.



Dalam upaya menggaet investor, KBRI Singapura pun menggandeng perusahaan start-up Glexindo, sebuah platform digital bagi pasar ekspor dan melayani Business to Business to Consumer (B to B to C).







Rising Merdeka Week 2018 merupakan hadiah persembahan untuk perayaan Hari Kemerdekaan ke-73 RI dari KBRI Singapura, sekaligus memperingati hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura yang telah berlangsung selama 51 tahun.



Rising Merdeka Week 2018 memamerkan miniatur Indonesia dari sektor pariwisata, kesenian, industri, kemajuan teknologi, dan gaya hidup.



Puncak acara ialah digelarnya kegiatan Investment Day pada 31 Agustus 2018, di Marina Bay Sands, Singapura. Diharapkan akan terbuka peluang ekspor UMKM Indonesia dan mengundang investor asing untuk menanamkan modal di Tanah Air.





