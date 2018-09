Puspiptek Innovation Festival 2018 Resmi Dibuka

Tangerang Selatan: Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Ainun Naim membuka secara resmi Puspiptek Innovation Festival (PIF) 2018 di gedung GWB, Kawasan Puspiptek, Setu, Tangerang Selatan, Rabu, 27 September 2018.



Pada tahun kedua ini, PIF 2018 memilih tema Innovation for All untuk memperkenalkan teknologi, membudayakan kecintaan terhadap iptek, serta inovasi kepada masyarakat. Acara yang berlangsung hingga 30 September ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.

Dalam sambutannya, Ainum mengatakan bangsa Indonesia memiliki semangat untuk membangun bangsa dan negara melalui sebuah inovasi teknologi. Semangat tersebut sesuai dengan amanah dalam UUD 1945.



"Komitmen kami bukan hanya untuk edukasi saja, tapi juga mengembangkan iptek untuk keberlangsungan masyarakat Indonesia," ujar Ainum.



Melalui PIF 2018, Ainum berharap komunitas iptek dapat mendekatkan diri kepada masyarakat, pelaku industri, pelaku UKM, hingga generasi muda.



Kepala Puspiptek Sri Setiawati mengatakan Puspiptek telah menghasilkan banyak produk dari hasil riset hingga ke tahap komersialisasi. Untuk itu, PIF 2018 juga menjadi wadah dalam mempertemukan berbagai pihak sebagai stakeholder Puspiptek.



Lebih lanjut, PIF 2018 akan fokus terhadap pengembangan inovasi inklusi (grassroot innovation) dan social entrepreneurship. "Inovasi merupakan solusi dalam penyelesaian masalah. Dengan berinovasi, masyarakat terbiasa dengan sebuah perubahan, terlebih di zaman yang senantiasa dinamis seperti saat ini," kata Sri.



PIF 2018 kali ini terdapat kolaborasi kegiatan internasional antara Puspiptek dengan ASEAN-India Grassroots Innovation Forum dalam bentuk seminar, kompetisi, dan pameran kerja sama denhan ASEAN-India; dan juga UN ESCAP Forum: Policis for Inclusive Innovation and Social Entreprenuership, bekerja sama dengan United Nations Economics and Social Commisions for Asia and The Pacific (UN ESCAP).



Kegiatan ini akan menampilkan seminar, workshop, talkshow, kids science project, treasure hunt, science tour, pameran inovasi, planetarium mini, serta berbagai macam kompetisi.



Terselenggaranya PIF 2018 atas kerja sama Puspiptek yang merupakan bagian dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, serta melibatkan sejumlah organisasi/institusi lain seperti United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), ASEAN-INDIA, Bitread, dan Good News From Indonesia (GNFI).





