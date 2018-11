Orang Tua Pengendara Motor Masuk Tol Bakal Dipanggil

Jakarta: Polisi akan memanggil orang tua lima pengendara sepeda motor yang memasuki jalur tol Jakarta-Tangerang. Orang tua pengendara motor akan diminta tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai motor.



"Kita buat BAP (berita acara pemeriksaan). Selain itu, akan diberi pengarahan," ujar Pelaksana tugas Kepala Unit Lakalantas Jakarta Barat Ipda Suyudi di Jakarta, Senin, 12 November 2018.

Orang tua diminta bijak dalam memberikan nasehat anaknya untuk mentaati aturan berkendara. "Yang jelas anak-anak itu tidak boleh diizinkan mengendarai motor, dan juga harus ikuti ketentuan-ketentuan yang ada," ucapnya.



Sementara itu, Ipda Suyudi menambahkan untuk ganti rugi mobil yang mengalami kerugian akibat tabrakan nantinya akan diselesaikan dengan cara musyawarah.



Sebelumnya, terjadi tabrakan antara dua motor dengan mobil di Jalan Tol Jakarta - Tangerang, tepatnya di kilometer 1 sekitar pukul 13.30 WIB pada Minggu.



Kecelakaan akibat pengendara motor melawan arah, sehingga menabrak mobil. Tabrakan tersebut membuat salah satu sepeda motor dari dua motor yang dikendarai penyok di bagian depan bodinya pecah. Sedangkan mobil yang tertabrak hanya mengalami kerusakan di bagian depan yang penyok akibat tabrakan.



Kelima pengendara sepeda motor yakni RJ, 13, pengemudi motor, DAS, 13, pembonceng motor RJ, IN, 12, pengemudi motor, MK, 14, pembonceng motor IN, GL, 13, pembonceng motor IN mengalami luka-luka.



Kelima pengendara motor di bawah umur tersebut telah dilarikan ke Rumah Sakit Cendana Kedoya untuk mendapat perawatan.





(YDH)