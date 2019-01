Pendaftaran Orange Tulip Scholarship Telah Dibuka

Jakarta: Pendaftaran Orange Tulip Scholarship (OTS) telah dibuka untuk tahun akademik

2019/2020. Secara umum, penerima beasiswa OTS akan mendapatkan potongan mulai dari 30%-100% biaya studi atau tanggungan biaya hidup per bulan.



Nuffic Neso Indonesia yang memprakarsai sekaligus mengelola program OTS mengundang calon mahasiswa Indonesia untuk mengisi 65 program beasiswa dengan total nilai beasiswa mencapai lebih dari 700ribu Euro. Orange Tulip Scholarship (OTS) adalah program beasiswa parsial (tidak mendanai penuh) yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi

(universitas) di Belanda dan dikelola oleh Nuffic Neso Indonesia.

OTS bertujuan untuk meningkatkan kesempatan studi di Belanda bagi para pelajar terbaik di Indonesia yang berminat mengikuti studi untuk jenjang sarjana (bachelor) atau pasca sarjana (master). "Jumlah OTS yang ditawarkan oleh masing-masing institusi pendidikan berbeda-beda," kata Inty Dienasari, Coordinator Education Promotion Nuffic Neso, di Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.



Secara umum, penerima beasiswa OTS akan mendapatkan potongan mulai dari 30% - 100% biaya studi atau tanggungan biaya hidup per bulan. Sisa biaya yang tidak didanai oleh OTS ditanggung oleh penerima beasiswa dengan sumber dana pribadi atau sponsor lainnya.



Untuk mendaftar OTS cukup mudah, persyaratan dapat dilihat di website Nuffic Neso Indonesia, di mana secara umum persyaratan yang diperlukan untuk OTS di antaranya formulir OTS dan

bukti pendaftaran program studi atau surat penerimaan (letter of acceptance) dari institusi pendidikan yang ada dalam skema OTS.



Pendaftaran OTS sudah dibuka dengan tengat waktu yang bervariasi antara 1 Januari sampai 1 Mei 2019. "Program studi yang ditawarkan oleh OTS sangat beragam, mulai dari ekonomi, bisnis, medical sciences, arts, komunikasi internasional, dan sebagainya," sebut Inty.



Universitas yang berpartisipasi dalam program OTS di antaranya adalah University of Amsterdam yang menduduki peringkat 100 besar di Times Higher Education dan QS World University Ranking memberikan potongan biaya pendidikan sebesar 12.000 Euro. University of Groningen Graduate School of Medical Sciences memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa Indonesia untuk memperoleh pengetahuan akademik di bidang medis dan universitas ini memberikan potongan biaya pendidikan sebesar 36.000 Euro, serta biaya hidup per bulan sebesar 875 Euro.



Informasi lebih lanjut tentang daftar institusi perguruan tinggi Belanda yang masuk ke dalam skema OTS, program studi yang ditawarkan, prosedur pendaftaran dan tenggat waktu dapat ditemukan di www.nesoindonesia.or.id/ots/skema2019-2020





