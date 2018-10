Sutopo Grogi akan Bertemu Jokowi

Jakarta: Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho grogi. Keinginannya berjabat tangan dan bertemu Presiden Joko Widodo kesampaian melalui undangan Istana.



"Saya tidak tahu bicara apa. Seorang presiden bagi saya terlalu tinggi ketemu dengan saya. Saya agak nervous dan mati gaya. Harus bawa handuk jika saya keringatan banyak. He he he," kata Sutopo melalui pesan singkat, Jumat, 5 Oktober 2018.



Pertemuan itu akan berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB di Istana Kepresidenan Bogor. Sutopo memang ingin sekali berjabat tangan dengan Jokowi. Dia mengaku tidak pernah berinteraksi langsung dengan Kepala Negara meski beberapa kali bertemu di lokasi bencana.

Sutopo selalu melihat Jokowi dari jauh di lokasi longsor Banjarnegara, gempa Pidi Jaya, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi Gunung Agung. Ia tak pernah berkesempatan sekadar menyapa Presiden ke-7 Indonesia itu.



"Tapi saya tidak bisa salaman karena tidak bisa masuk," ujar Sutopo.



Dia juga pernah beberapa kali mencoba bersalaman dengan Jokowi. Sayangnya belum berhasil karena pengawalan ketat Paspampres.



"Jadi, saya suka lihat dari jauh saja. Saat masyarakat berebutan salaman, saya tidak mau ikut-ikutan, saya tahu diri," ucap dia.



Dia tidak merasa kecewa terhadap Paspampres yang mengawal ketat Jokowi. Itu memang menjadi tugas mereka.



"Paspampres yang muda-muda banyak yang enggak kenal saya. Padahal, saya dosen Sesko TNI, tapi sama prajurit tidak dikenal, " kisah Sutopo.



Sutopo mengagumi kepemimpinan Jokowi. Dia berharap dapat bersalaman dengan seniornya di Universitas Gadjah Mada itu.



"Saya kagum atas gaya kepemimpinan beliau sejak jadi wali kota Solo, gubernur DKI, dan presiden sekarang. Beliau selalu berpikir diferensiasi. Mencari yang berbeda," ucap dia.



Beberapa keinginan Sutopo memang menjadi perhatian publik. Penyintas kanker itu tak pernah meninggalkan tugas meski baru selesai menjalani kemoterapi.



Sutopo sempat melontarkan ingin bertemu penyanyi Raisa. Gayung bersambut. Netizen maupun pewarta meramaikan tagar #SutopomeetRaisa di Twitter. Tagar itu seketika menjadi trending topic.



Sutopo dan Raisa akhirnya berkomunikasi melalui video call. Pewarta yang saat itu mengikuti konferensi pers BNPB soal bencana Sulteng ikut bahagia melihat Sutopo girang.



Sutopo kemudian menyebut ingin sekali berjabat tangan dengan Jokowi. Entah karena pemberitaan atau memang sudah lama diagendakan, keinginan Sutopo bakal terwujud hari ini.





