Kalla Tinjau Pembangunan Makassar New Port

Makassar: Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau pembangunan Makassar New Port usai berkunjung ke Kantor Pelindo IV. Kalla menyebut kunjungan itu untuk melihat proses pembangunan.



"Kita ingin lihat progresnya, kelihatan bagus progresnya, kita lihat fisiknya," kata Kalla di Kantor Pelindo IV, Makassar, Jumat, 26 Januari 2018.

Ia mengatakan proyek itu bisa selesai sesuai target. Bahkan, lebih cepat. Hingga Januari 2018, realisasi agregat proyek Makassar New Port tahap satu telah mencapai 59,65 persen.



Saat ditanyakan apakah kedatangan Kalla bisa mempercepat penyelesaian proyek, Kalla menjawab diplomatis. "Justru kita ingin melihat kecepatannya itu," kata dia.



Kalla ditemani Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Pelindo IV Doso Agung. Orang nomor dua di republik itu menggunakan helm putih dan rompi.



Kalla mendengarkan penjelasan dari Syahrul dan Doso terkait pembangunan Makassar New Port. Kalla pun terlihat memberikan arahan kepada Syahrul dan Doso. Usai kunjungan, Kalla sempat mencoretkan beberapa arahan dalam kertas perencanaan pembangunan Makassar New Port.











(OGI)