Difteri, Bukti Minimnya Keberpihakan atas Kesehatan Masyarakat

Jakarta: Mewabahnya difteri di Indonesia disebut sebagai alarm adanya pembiaran atas pengembangan upaya kesehatan masyarakat (UKM). Pemerintah dinilai lebih fokus membenahi upaya kesehatan perorangan (UKP) seiring adanya program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN).



"Pemerintah kerap ‘kebakaran jenggot’ bila tidak ada dokter spesialis bertugas di daerah. Namun, (pemerintah) justru abai bila tidak terdapat tenaga kesehatan masyarakat seperti ahli sanitari dan ahli gizi," kata pegiat Centre for Health Economics and Policy Studies (CHEPS), School of Public Health Universitas Indonesia, Budi Hidayat, dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Desember 2017.

Dukungan secara eksplisit terhadap UKP, kata Budi, lambat laun membuat pemerintah kian fokus pada UKP. Sebaliknya, seakan menganaktirikan UKM.



Studi CHEPS UI merujuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2013 dan 2015, terjadi penurunan cakupan pemberian imunisasi dan ASI eksklusif sejak lahirnya JKN. "Penurunannya mencapai 63 persen dari sebelumnya adanya JKN yang hanya 14 persen," kata Budi.



Budi melanjutkan UKM semakin terabaikan merujuk pada kecilnya penganggaran oleh Kementerian Kesehatan. Anggaran yang minim membuat fasilitas dan sumber daya kesehatan masyarakat juga sedikit. Di sisi lain, puskesmas juga kewalahan melayani lonjakan pasien JKN.



"Padahal, puskesmas ini merupakan ujung tombak UKM," kata dia.



Budi berharap Kementerian Kesehatan segera membenahi UKM. Salah satu langkah konkretnya adalah kembali memperkuat fungsi asali puskesmas.



"Puskesmas harus kembali pada tupoksi membina kesehatan wilayah, melaksanakan upaya kesehatan komprehensif, dan memperbanyak SDM kesehatan masyarakat," kata dia.



Ia berharap penguatan UKM dapat menekan angka morbiditas yang membebani JKN dan mengurangi laju defisit pembiayaan di masa mendatang.



"Penguatan UKM justru bisa mengendalikan biaya kesehatan karena menjaga masyarakat tetap sehat dan menurunkan risiko terjadinya suatu penyakit, termasuk penyakit kronis yang berbiaya mahal," kata dia.



Penguatan UKM, lanjut dia, juga akan mengurangi beban tingginya klaim biaya kesehatan yang membebani BPJS Kesehatan. Apalagi klaim yang diajukan sebagian besar adalah penyakit tidak menular yang notabenenya dapat dicegah. Seperti diabetes mellitus, hipertensi, gagal ginjal, kanker, dan penyakit jantung.



Kasus kejadian luar biasa (KLB) difteri di Indonesia saat ini merupakan yang terbesar di dunia. KLB disebut sudah mencakup 142 kabupaten/kota di 28 provinsi. Jumlah korban meninggal sebanyak 38 orang dan yang dirawat 600 pasien.









