Kenangan SBY Bersama AM Fatwa

Jakarta: Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki hubungan kuat dengan mendiang Andi Mappetahang (AM) Fatwa. SBY menyebut AM Fatwa sosok pejuang yang mencintai demokrasi dan keadilan bagi seluruh rakya Indonesia.



"Saya mengenal sosok AM Fatwa sebagai orang yang mencintai kebenaran, keadilan, demorkasi, kebebasan, dan persamaan hak di antara warga bangsa," kata SBY saat di rumah duka, Jalan Condet Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Desember 2017.



SBY mengenang masa-masa persababatan dengan mendiang sejak reformasi 1998. Saat itu, SBY dan AM Fatwa sering berdiskusi dan bertukar pikiran untuk memikirkan nasib Indonesia yang saat itu sedang mengalami krisis.



"Bersama-sama kita mengawali sebuah perubahan yang kemudian dikenal dengan reformasi," kenang SBY.



Semasa menjabat sebagai Presiden Indonesia, kata SBY, AM Fatma tak segan-segan menyampaikan kritik baik untuk pemerintah maupun untuk SBY sendiri.



"Saya dengarkan semuanya. Sebagai pemimpin, saya dulu bisa mengerti perasaan rakyat, bisa mengerti apa yang diharapkan oleh rakyat. Sehingga insya Allah tidak keliru dalam mengambil keputusan dan kebijakan," kata SBY.



Dia mengungkapkan, silaturrahmi dengan AM Fatwa tak pernah putus meskipun SBY tak menjabat sebagai presiden. Begitu pula dengan diskusi tentang bangsa dan rakyat Indonesia.



"Masih banyak yang beliau sampaikan untuk negara ini. Harapan-harapan beliau kepada generasi muda agar bangsa kita lebih baik," jelas SBY.





(FZN)