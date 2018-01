Sosialisasi PJB Diharapkan Bisa Mengedukasi Masyarakat

Jakarta: Komunitas peduli Penyakit Jantung Bawaan (PJB), Little Heart Community menggelar acara sosialisasi bertajuk little heart warrior di car free day kawasan Jakarta Pusat. Wakil Ketua Little heart community, Reydanni mengatakan, acara diselenggarakan sebagai sosialisasi ke masyarakat juga dalam memperingati hari jantung internasional pada 14 Februari.



"Pada kesempatan ini kita menyambut bulan Februari. Februari itu bulan yang spesial buat kita. Kalau kebanyakan orang mungkin bulan kasih sayang ya tanggal 14 Februari. Bagi kita itu tanggal 7 sampai tanggal 14 Februari adalah kepedulian terhadap penyakit jantung bawaan. Nah di situ kita memberikan apa namanya edukasi dan informasi," kata Reydanni, di lokasi, Minggu 28 Januari 2018.

Acara sosialisasi tersebut diisi dengan games dan hiburan anak-anak yang menunjang edukasi dan informasi terkait penyakit jantung bawaan. Reydanni berharap, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa lebih banyak mendapat informasi mengenai PJB.



Diharapkan dengan belak informasi, masyarakat tidak panik bila ada anggota keluarganya yang didiagnosa memiliki penyakit jantung bawaan.



"Targetnya supaya masyarakat itu tahu kok ada ya penyakit jantung bawaan. Katakanlah, saya punya tetangga nih gitu kan dengan kondisi mungkin ada kelainan jantung atau apa, kita bisa menghubungi ke kami. Jadi dari situ bisa saling berbagi. Tidak perlu galau tidak perlu takut. Kita bisa menghadapi ini. Kita bisa membuat anak-anak ini seperti anak-anak kebanyakan, dengan kualitas hidup yang baik. Nantinya mereka juga bisa bekerja dan lain sebagainya itu harapan kita," jelas Reydanni.





