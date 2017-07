Ini 12 Universitas Program Beasiswa OSC 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 12 universitas swasta berpartisipasi pada program online scholarship competition (OSC) 2017. Setiap tahun, universitas yang terlibat dalam program ini terus bertambah.



Menggandeng Avitex, brand cat tembok terkemuka, Metrotvnews.com telah menandatangani kerja sama dengan 12 universitas swasta untuk OSC tahun ini. Empat universitas bergabung sejak awal OSC pada 2015, empat universitas bergabung pada tahun kedua, dan empat universitas bekerja sama tahun ini.

General Manager Metrotvnews.com Avi Pranantha (kiri) dan Plt Wapemred Metrotvnews.com (kanan) menyaksikan penandatanganan kerja sama dengan universitas untuk OSC 2017. Foto: Metrotvnews.com/Anindya Legia Putri

Wakil Rektor II Universitas Islam Al-Azhar Indonesia Ade Jamal mengatakan, program ini menunjukkan Metrotvnews.com peduli terhadap pendidikan."Salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan menyediakan beasiswa pendidikan. Dengan program ini, Metrotvnews.com mampu membidik peserta yang memang dirasa mampu dan membutuhkan,” kata Ade usai penandatanganan kerja sama OSC with Avitex di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017).Dalam kesempatan yang sama, Direktur Admisi & Internasional Office Universitas Telkom Rinna Fridiana menyampaikan bahwa OSC with Avitex memiliki kelebihan karena mampu menjaring calon-calon mahasiswa dan mahasiswi terbaik di seluruh Indonesia karena dipublikasikan secara online.“Ini merupakan tahun kedua Universitas Telkom bergabung dalam OSC. Keikutsertaan kami dilatarbelakangi semangat dan visi misi yang sama untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi siswa yang mampu dalam hal akademis,” ujar Rinna.Sedangkan Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) Kuncoro Foe mengatakan, program OSC with Avitex bisa membantu UKWMS memperluas cakupan pendidikan hingga keseluruh wilayah Indonesia.“Kesempatan ini mendukung misi sosial kami sebagai perguruan tinggi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Saya percaya OSC, melalui Metrotvnews.com dan Avitex, merupakan bagian dari komponen bangsa untuk dukung pemerintah dalam hal pendidikan,” papar Kuncoro.Berikut 12 universitas yang terlibat dalam program OSC with Avitex:1. Universitas Al-Azhar Indonesia2. Universitas Mercu Buana3. Universitas Multimedia Nusantara4. Universitas Trisakti1. Institut Teknologi Nasional (Itenas)2. Universitas Kristen Maranatha3. Universitas Telkom1. Universitas Kristen Duta Wacana1. Universitas Gajayana2. Universitas Islam Malang1. Universitas 17 Agustus2. Universitas Katolik Widya Mandala(TRK)