Tanggapan Setya Novanto Soal Penyiraman Air Keras kepada Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPR RI Setya Novanto turut prihatin atas musibah yang menimpa salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan. Apapun motif di balik peristiwa tersebut, Novanto meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas.



"Kejadian hari ini cukup memprihatinkan kita semua. Saya memandang perilaku tersebut tidak beradab dan tindakan kriminal yang harus diusut tuntas. Saya mengenal beliau sebagai sosok yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi," ucap Novanto, berdasarkan keterangan pers yang diterima Metrotvnews.com, Selasa (11/4/2017).

Sebagai penyidik, Novel Baswedan dinilai merupakan salah satu tulang punggung dan figur penting di balik kinerja KPK yang cukup membanggakan publik.Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta agar publik tidak berprasangka berlebih sebelum ada keterangan resmi dari pihak yang berwenang."Ada baiknya kita tidak berandai-andai dan berperasangka, melampaui penyelidikan dari pihak yang berwenang. Kita serahkan pengusutan kasus penyerangan ini kepada Kepolisian. Akan tetapi Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, kejadian ini tentu saja menambah kuat dukungan publik kepada lembaga anti rasuah," ujarnya.Sebagaimana harapan masyarakat, Novanto mendukung sepenuhnya penyelamatan KPK baik dari segi kelembagaan maupun dari segi personal. Karena KPK dinilai sebagai harapan masyarakat di tengah upaya pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan pemerintah.Menurut Novanto, serangan fisik yang menimpa Novel Baswedan bukan hanya ditujukan kepada pribadi Novel maupun Institusi KPK. Namun ditujukan kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang saat ini tengah berperang melawan korupsi."Karena itu, saya berharap, kejadian ini tidak menyurutkan sedikit pun langkah KPK dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan. Saya yakin dan percaya, Novel Baswedan adalah figur yang kuat dan penuh dedikasi. Kejadian ini tidak akan mengendurkan sedikit pun langkah beliau dalam menjalankan tugas-tugasnya," ujar Novanto.Novel Baswedan disiram air keras saat pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya, Selasa, 11 April 2017. Pelaku disinyalir berjumlah dua orang dan mengendari sepeda motor.Novel merupakan salah satu penyidik senior KPK yang menangani kasus korupsi KTP elektronik. Ia pernah mengalami kecelakaan di Nusa Tenggara Barat saat menyidik kasus tersebut. Novel pun pernah mengalami kriminalisasi saat menyidik kasus simulator SIM.(ROS)