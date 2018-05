BRI dan UNPAR Kompak Bangun Bangsa melalui Briguna Pendidikan

Bandung: Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam kerangka Kerja Sama Briguna Pendidikan.



Kerja sama ini ditujukan bagi mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di Sekolah Pascasarjana UNPAR. Dukungan BRI dalam memberikan kredit mahasiswa diharapkan mampu memberikan solusi bagi bangsa dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.



Dalam acara penandatanganan MoU tersebut, Rektor UNPAR Mangadar Situmorang Ph.D menyambut baik kehadiran Direktur Hubungan Kelembagaan BRI Sis Apik Wijayanto, yang didampingi oleh Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan 1 Arif Suhirman, Pemimpin Wilayah BRI Jawa Barat Fankar Umran beserta jajarannya serta para pemimpin cabang BRI se-Kota Bandung.



Rektor UNPAR didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Sumber Daya Dr. Orpha Jane, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama Dr. Budi Husodo Bisowarno, pimpinan Sekolah Pascasarjana, serta pimpinan lembaga-lembaga terkait yang ada di UNPAR.



Dalam sambutannya, Mangadar mengibaratkan kebersamaan BRI dan UNPAR sudah seperti saudara. Oleh karenanya, ia menyambut baik pengembangan kerja sama antara kedua belah pihak.



"Kerja sama BRI-UNPAR dalam pembiayaan Program Pascasarjana menjadi wujud nyata sinergi bersama dalam mengembangkan dunia pendidikan dan industri di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi dukungan yang disediakan BRI untuk mendukung keberhasilan studi para Magister dan Doktor ini,” ujarnya.



Tidak hanya program pascasarjana, Mangadar juga berharap kerja sama ini mampu membantu mahasiswa program sarjana secara finansial, khususnya di tahap akhir studinya. Harapannya, kerja sama ini mampu menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dengan baik tepat pada waktunya.



“Semoga niat baik, usaha baik ini bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia dan secara umum bagi pembangunan nasional kita,” katanya.



Sementara, Direktur Hubungan Kelembagaan BRI Sis Apik Wijayanto mengapresiasi langkah UNPAR mempercayakan dukungan finansial bagi mahasiswa kepada BRI. Dukungan BRI dalam memberikan kredit mahasiswa diharapkan mampu memberikan solusi bagi bangsa dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.



"Harapan kami kerja sama ini akan terus berlanjut dalam suatu sinergi. Ini suatu kebanggaan bagi kami,” kata dia.



Seusai memberikan sambutan, kedua pihak melakukan penandatanganan MoU untuk meresmikan kerja sama BRIguna Pendidikan untuk mahasiswa UNPAR. Wijayanto juga memberikan bantuan finansial secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa pascasarjana UNPAR.



Acara ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dari kedua belah pihak. BRI memberikan replika Satelit BRI beserta roket yang mengirimnya ke luar angkasa. Satelit ini menjadi kebanggaan BRI sebagai satu-satunya institusi keuangan di dunia yang memiliki satelitnya sendiri.



Sebagai balasan, pihak UNPAR menyerahkan plakat dan buku yang merangkum kisah perjalanan ekspedisi Seven Summit Mahitala pertama sebagai bentuk apresiasi dukungan BRI dalam Ekspedisi Women of Indonesia’s Seven Summit (WISSEMU) yang kini tengah dalam perjalanan menapaki Puncak Everest.



(ROS)