Tatalogam Luncurkan Produk Baru di Indobuildtech 2018

Tangerang Selatan: PT Tatalogam Lestari hadir dalam pameran Indobuildtech 2018 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, Banten, pada 2-6 Mei. Kesempatan ini digunakan oleh Tatalogam Lestari untuk memperkenalkan produk inovasi terbaru.



“Setiap tahun, setiap event Indobuildtech, kami selalu berinovasi. Memang event seperti ini memotivasi kami untuk melahirkan inovasi baru,” ujar Vice President PT Tatalogam Lestari, Stephanus Koeswandi, ditemui di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu, 5 Mei 2018.



Stephanus mengatakan pada pameran Indobuildtech, Tatalogam Lestari meluncurkan dua produk baru, yakni Domus Gold dan Domus Market. Domus Gold merupakan varian produk yang kualitasnya ditingkatkan dari Domus standar.



“Sekarang kami menaikkan kelasnya bahwa Domus ini bukan hanya digunakan untuk varian standar, tapi kita bisa membuat menjadi lebih baik,” tuturnya.



Menurutnya, Domus Gold cocok untuk pembangunan rumah yang menggunakan tembok sangat tinggi. “Domus biasa tiga meter. Kalau Domus Gold bisa 3,5 meter,” kata Stephanus menjelaskan.



Domus Market adalah bangunan yang kuat dan dibangun relatif lebih singkat dibandingkan besi wf konvensional biasa karena menggunakan besi c purlin. Ia menilai Domus Market sangat cocok digunakan untuk pembangunan pasar yang lebih cepat.



“Kami mengundang khusus pemkot, pemda, dan pemprov yang ingin membangun pasar dengan cepat bisa menggunakan sistem Domus Market ini,” katanya.



Lahirnya inovasi baru ini merupakan bentuk komitmen Tatalogam Lestari dalam menyediakan produk baja ringan berkualitas dan dapat dibangun dengan cepat, sehingga masyarakat juga diharapkan dapat merasakan manfaat dari seluruh produk unggulan Tatalogam Lestari.



Domus bisa dibangun dalam waktu lima hari untuk rumah tipe 30-36. Rumah sederhana ini direspons baik di pasaran bahkan pemerintah. Meskipun tergolong rumah sederhana, rumah Domus bukan hanya rumah kotak, tapi bisa didesain dengan model premium untuk rumah dua sampai tiga lantai.





Foto: Medcom.id/ Gervin Nathaniel



Selain itu, produk baja ringan TASO diproduksi oleh pabrik yang telah memiliki sistem kerja berstandar internasional dengan sertifikasi ISO sejak tahun 2003 sehingga TASO selalu terjamin kualitasnya karena telah melalui quality control yang ketat. Dengan empat super pabrik, Tatalogam Lestari menjamin kualitas dan kuantitas produksi yang besar yang sanggup menyediakan kebutuhan masyarakat.



TASO terbukti jadi pilihan utama masyarakat Indonesia dengan peraihan TOP BRAND Award berturut turut dari tahun 2015 hingga 2018.



TASO telah diuji di laboratorium PUSKIM di Bandung dan uji struktur di Laboratorium truktur & Bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB. Menggunakan bahan baku baja Hi Ten G550 membuat TASO tahan karat, kuat, tidak melendut, tidak melintir, tahan untuk segala macam genteng.



TASO selangkah lebih maju dengan proses sertifikasi SNI 8399:2017 untuk bentuk profil, sehingga dijamin memiliki kekuatan sesuai standar keamanan yang disyaratkan. TASO adalah merk baja ringan yang mencantumkan spesifikasi produk dan tebal bahan baku dengan jelas dan sesuai aslinya.



"Produk kami telah terbukti keunggulannya dibandingkan produk-produk lain karena TASO sudah sesuai SNI,” katanya.



Selama lima hari penyelenggaraan pameran, ada banyak promo menarik yang ditawarkan. Seperti harga yang spesial dan hadiah langsung, bagi pengunjung yang membeli produk di Stand PT Tatalogam Lestari, Hall 6 No. F1 & G1.



“Promo spesial untuk pembelian di pameran khusus pembelian di hari Minggu ini, kami berikan fasilitas cicilan 0 persen dari kerjasama dengan bank, untuk beli rumah, untuk renovasi atap, untuk pembelian genteng metal cicilan 0 persen selama enam bulan,” ucapnya.

